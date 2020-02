Speltips & Odds: Real Madrid - Real Sociedad 6/2

Om du vill ta reda på hur du kan streama denna match så kan du gån in på länken nedanför:

Trolig laguppställning, Real Sociedad

Remiro

Zaldua – Elustondo – Normand – Monreal

Zubeldia

Januzaj – Guevara – Odegaard – Portu

Isak

Trolig laguppställning, Real Madrid

Courtiois

Carvajal – Varane – Ramos – Mendy

Casemiro – Kroos

Valverde – Modric – Isco

Benzema

För tillfället obesegrade Real

Real Madrid vann nyligen derbymötet mot rivalen Atletico Madrid i La Liga med hela 1-0. Efter 56 spelade minuter var det ingen annan än Karim Benzema som snyggt nätade i målets högra sida. Även värt att nämna är att Real Madrid ryckt upp sig på den senaste tiden och är nu obesegrade på 21 matcher, där dem senast förlorade var 19:e oktober 2019. Skickligt. Madrid hade en seg start på säsongen, men ligger nu på den första platsen i La Liga-tabellen. Tre poäng mer än ärkerivalen Barcelona.

Real Sociedad å andra sidan har det också gått bra för hittills i denna säsong. Klubben befinner sig på 8:e plats, vilket ändå är rätt imponerande med tanke på deras laguppställning. Sevärda spelare i klubben, som jag skulle påstå är glödheta just nu, är Martin Odegaard och Alexander Isak. 21-årige Martin Odegaard har på 19 spelade matcher gjort 4 mål och 5 assists, och påstås vara deras viktigaste spelare just nu. Alexander Isak däremot, ses inte som en startspelare. Trots det har den svenska 20-åringen gjort 6 mål på 22 matcher, varav 16 av dem var på inhopp i La Liga. Svensken har enbart spelat 789 minuter, vilket i snitt är 35 spelade minuter per match i La Liga. På så sätt är 6 mål bra med tanke på den knappa speltid han fått.

Eden Hazard är tyvärr fortsatt skadad på grund av fotledsskada sedan 26 november 2019. Det var dagen de mötte Paris Saint German i Uefa Champions League. Eden Hazard förväntas vara åter någonstans nu i februari, inget mer vet vi.

Speltips

Real Madrid har förtjänsten av att spela på hemmaplan vilket gör det svårare för Real Sociedad att vinna matchen. Sociedad kan naturligtvis göra sitt bästa och hoppas på att Madrid gör dåligt ifrån sig, men ett mål på bortaplan hade inte suttit fel. Om Sociedad förlorar med 2-1 och vinner på hemmaplan med 1-0 är de på så vis vidare i turneringen. Nåt mer realistiskt att sikta mot så att säga.

Real Madrid har som tidigare nämnts inte förlorat på 21 spelade matcher, vilket innebär att de befinner sig i en stark form för tillfället. Zinedine Zidane verkar ha hittat åter tillbaka till spåret som gav Real alla sina vinster mellan 2016 och 2018.

Senast båda lagen möttes på Real Madrids hemmaplan var den 19:e november. Då vann Madrid med totala 3-1.

Real Sociedad är i en helt okej form just nu, där deras fem senast spelade matcher har resulterat i tre vinster och resten i förluster gällande alla turneringar.

Vi tror att Real Madrid kommer att dominera matchen. Vi tror dock att de inte vinner stort, och vi tror även att Sociedad gör ett mål i matchen.

Vi tror att båda lagen gör mål till oddset 1.80 på Bet365