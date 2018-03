Då har vi ännu en späckad sporthelg framför oss. Det är sport i all dess former, framförallt har vi som vanligt mycket fotboll. Det är just fotbollen vi ska fokusera på och då Premier League framförallt. Nedanför kommer vi analysera att par matcher ur dagens 31:a Premier League omgång och göra en kupong av den.

1. Bournemouth - West Bromwich

Matchstart: 16:00

Liga: Premier League

Speltips: Över 0,5 mål i 1:a halvlek

Odds: 1,40

Kupongen första match är den mellan Bournemouth - West Bromwich. Trots att hemmalaget ligger på en 12:e plats i ligan så är man ändå inblandat i bottenstriden. Visserligen har man sex poäng och sex lag mellan sig och nedflyttningsstrecket men det är ett riktigt getingbo i botten av årets Premier League.

Man har annars gjort en lysande säsong och ser ännu en gång ut att klara nytt kontrakt. Med tanke på hur liten klubben är sett till ekonomi, framgång, arena mm så är det imponerande att man år in och år ut presterar med så pass små medel. På sina tre senaste har man två kryss och nu senast en förlust mot Tottenham hemma. Man är säkert taggade till tänderna inför ytterligare en hemmamatch. Motståndarna på andra sidan har haft en katastrofal säsong och varje match är vinna eller försvinna.

West Bromwich har i skrivande stund åtta poäng upp till säker match med åtta omgångar kvar. Det kommer krävas minst fem segrar av dessa för att realistiskt ha en chans. Det är osbolut ingen omöjlighet men det börjar bli ont om tid, eller framför allt matcher. Då målen oftar duggar tätt på Vitality Stadium och när båda lagen måste vinna så känns spelet på över 0,5 mål i första halvlek till oddset 1,40 väldigt spelbart.

2. Stoke - Everton

Matchstart: 16:00

Liga: Premier League

Speltips: Everton över 1,5 mål i matchen

Odds: 2,75

Kupongens andra match är mötet mellan Stoke - Everton. Det är nästjumbon Stoke som tar emot The Toffees på Bet365 Stadium(tidigare Britannia). Likt West Bromwich är det ett hemmlag som inte rosat marknaden i år. Laget har varit en rejäl besvikelse. Man har alltid haft ett tryggt avstånd till den absoluta botten av ligan. Men i år har det inte alls stämt och det är inte alls säkert man reder ut detta.

Med den truppen man har så bör man klara sig kvar. Stoke kommer in till matchen mot Everton med tre kryss och en förlust nu senast mot Manchester City. Everton som till sina mått mätt också gjort en dålig säsong kommer in till den här matchen med två förluster och nu senast en seger mot Brighton på sina tre senaste matcher. Med truppen man har, med nyförvärven man införskaffat så ska man ligga högre än en 9:e plats.

Det kan vara så att man är mer inspelade och samspelta nästa säsong. Stoke släpper in mycket mål i år och oddset på att Everton gör minst två mål är 2,75 och kommer att spelas.

3. Liverpool - Watford

Matchstart: 18.30

Liga: Premier League

Speltips: Watford över 0,5 mål 1:a halvlek

Odds: 3,50

Sist ut är mötet mellan Liverpool - Watford. Det är ett hemmalag som för närvarande ligger på en 4:e plats i ligan med 60 inspelade poäng på 30 matcher. Liverpool har imponerat på många den här säsongen, framförallt på andra halvan av säsongen. Man har gått som tåget i både ligan och Champions League där man är framme i kvartsfinal mot Manchester City.

Innan förlusten mot Manchester United så hade man tre raka segrar i ligan och man har lite kniven på strupen då Chelsea jagar bakom. Ett Watford på hemmaplan ska besegras och man kommer säkert sätta fart från start. Watford å sin sida ligger på en stabil 10:e plats i ligan och man kommer återigen spela Premier League fotboll säsongen 2018/2019. Innan förlusten senast mot Arsenal hade man två raka segra och formen har varit relativt bra.

Det blir alltid mål när Liverpool spelar, särskilt hemma. Det blir mål både framåt och bakåt, och samma sak gäller för Watford som inte alls är ofarliga. Oddset 3,50 på att bortalaget gör mål i första halvlek känns otroligt spelvärt och kommer ryggas.

Det sammanlagda oddset blir 13,4 och alla odds är hämtade från Bet365.