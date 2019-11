Trolig laguppställning. Örebro SK

Jansson

Björnkvist – Lorentzson – Almebäck – Wright

Bergmark – Gerzic – Kasim

Larsson – Prodell - Bertilsson

Trolig laguppställning, Malmö FF

Dahlin

Larsson – Bengtsson – Safari

Berget – Bachirou – Lewicki – Traustason - Rieks

Antonsson – Rosenberg

En dramatisk avslutning

Allsvenskan 2019 står vid sina sista matcher för säsongen under lördagen. Inget lag står ännu som segrare, med Djurgårdens IF i förarsätet och vinner guld vid vinst eller oavgjort mot IFK Norrköping. En vinnare ska koras och allt står på spel idag.

Hemmalaget har visat upp en form under säsongen som har gått upp och ner likt en berg- och dalbana och har blandat med väldigt fina prestationer med mindre bra. Örebro SK kommer till denna match med en förmodad avslappnad inställning då de inte har något att spela för mer än heder, men med en viss revanschlusta sedan förra matchen. Förlust med 3-0 mot ligaettan Djurgårdens IF i deras senaste match i allsvenskan kan vara en morot för laget att inte avsluta säsongen i dur. Laget ligger på en niondeplats i ligan, något som kommer att förbli oavsett dagens resultat mot Malmö FF om inte Helsingborgs IF gör många mål i sin match.

Malmö FF reser uppåt i landet för att ta sig an Örebro SK under lördagen. I deras senaste match vann de mot AIK med 2-0 på Stadion efter att ha visat form i den andra halvleken och kört över motståndarna. Nu står de mot en motståndare som står lägre i rang och med mycket färre toppspelare i allsvenskan. Med ikonen Markus Rosenbergs sista allsvenska match någonsin i karriären vill laget avsluta snyggt och vinna för honom och därav ge sin störst chans att avsluta så högt som möjligt i tabellen. Många mål i matchen mot Örebro SK ger de en större chans att sluta på en andraplacering, då de står på samma poäng som Hammarby IF. Tabellen ser ut som sådan att om laget vinner sin match och konkurrenterna Djurgårdens IF förlorar och Hammarby IF inte vinner sina matcher är det skåningarna som kommer längst upp på prispallen och vinner guld.

Örebro SK - Malmö FF: Speltips & odds

Malmö FF kommer att ösa framåt mot mål för att ge sig själva bästa läge att ta minst en andraplats i allsvenskan. Laget har vunnit sina två senaste matcher och körde över AIK i deras senaste match med 2-0 på hemmaplan. Nu väntar Örebro SK och laget vill vinna med god marginal med sina kvalitetsspelare i startelvan samt på bänken som kommer att luftas i denna match.

Med flera spelare i form är Malmö FF ett lag med många spelare av allsvensk toppklass som kan visa sig vara extra nödvändiga när det kniper och mycket står på spel. Vi tror att bortalaget Malmö FF vinner matchen och leder även vid halvlek. Laget vinner båda halvlekarna i mötet.