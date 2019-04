Trolig laguppställning, Örebro

O. Jansson

Lorentszon – Almebäck – Björkman

Granlund – Mårtensson – Gerzic – Rogic – Wright

Prodell – Strandberg

Trolig laguppställning, AIK

O. Linnér

Dimitriadis – P. Karlsson – Mets

Sundgren – S. Larsson – Adu – Elyounoussi – Lindkvist

Lahne – Obasi

Strandberg ställs mot sitt gamla lag

Örebro SK tappade inför säsongen sina två kanske viktigaste offensiva pjäser i form av Nahir Besara och Kennedy Igboananike. Risken att det skulle bli en tuff säsong för Örebro, som år efter år har presterat över förväntningarna, var överhängande.

Starten på säsongen har heller knappast blivit vad man önskat. En poäng på tre matcher, vilken kom mot nykomlingarna AFC Eskilstuna.

Från Malmö FF inlånade kraftpaketet Carlos Strandberg stod visserligen för ett fint mål mot Eskilstuna, och det är av stor vikt att han fortsätter leverera för att Örebro ska få en fin vår. Strandberg återvänder till Malmö i sommar.

Just Strandberg har förresten spelat för AIK, dit han var utlånad från CSKA Moskva och levererade 7 mål på 12 matcher våren 2016.

AIK startade den allsvenska säsongen med två 0-0-matcher, och låg senast under mot Sirius med 0-1 i halvtid. Innan de värsta krisrubrikerna hann publiceras hade AIK dock vänt på underläget till seger med 2-1, och nu är man med i tåget i toppen.

Örebro SK - AIK: Speltips & odds

AIK vann mot Sirius och nu tror vi att laget vaknat till liv. De ställs mot Örebro, laget som ligger sist, och här ska nästa seger in.

Vi spelar den raka 2:an till oddset 1.57 gånger pengarna.

Tips: AIK vinner matchen

Odds: 1.57, Bet365

Här kan du läsa om oddsbonusar på nätet. Vill du spela på betting med Swish ska du läsa detta.

Streama Örebro – AIK

Om du vill streama Örebro – AIK direkt på nätet är den tjänst du behöver CMore. Där kan du se matchen, då det är sidan som sitter på rättigheterna att sända Allsvenskan live.

Skapa ett konto på CMore och välj abonnemanget C More All Sport för 349 kr/månaden för att kunna titta på Örebro – AIK och alla andra matcher från Allsvenskan. Eller så köper du en matchbiljett för att kunna se Örebro – AIK endast, detta för 249 kronor.

Du kan se din Örebro – AIK live stream direkt från valfri plattform, titta från mobil, dator eller surfplatta. Kommentatorer till matchen är Mats Lilja och förre Malmöproffset Anders Andersson.