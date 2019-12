Streama

Vill du se Norwich City möta Arsenal kan du göra det på Viaplay! Viaplay ger dig som fotbollsälskare tillgång till Premier Leagues bästa matcher! Utvöer det får du även tillgång till ett riktigt intressant försnack som i sin tur leds av Sveriges främsta fotbollsexperter!

1. Gå in på viaplay.se

2. Skapa konto och köp ett abonnemang

3. Titta på Norwich City - Arsenal via live stream

Övrig info om matchen:

Match: Norwich City – Arsenal

Datum & tid: 1/12-2019 kl. 15:00

Arena: Carrow Road

Stream: ViaPlay

Trolig laguppställning, Norwich City

Krul

Aarons – Zimmerman – Godfrey – Byram

Tettey – Trybull

Cantwell – McLean – Hernandez

Pukki

Trolig laguppställning, Arsenal

Leno

Bellerin – Chambers – Sokratis – Tierney

Guendouzi – Torreira

Pepé – Willock – Aubameyang

Lacazette

Arsenals nya tränare

Vi har fått vittna om mycket dramatik i klubben Arsenal senaste veckorna. Många menade att det var dags för Unai Emery att avgå och häromdagen uppfylldes deras önskan. Nu har nämligen Arsenal en ny tränare, som tillfälligt går in och reglerar. Hans namn är tidigare Arsenal-spelaren Fredrik Ljungberg. Ljungberg är dock ingen permanent tränare utan går in och fyller rollen som en tillfällig tränare. NU när Arsenal har mycket nytt att se framemot skrev Fredrik Ljungberg att de kommer ha många ”upptagna veckor” framför sig och ”Let’s get to work!”. Personligen tycker jag att det var väldigt bra skrivet på det sätt att han är motiverande.

Arsenal ligger för närvarande på nionde plats i tabellen och behöver verkligen rycka upp sig. På Arsenals sex senaste matcher så har ”The Gunners” vunnit en. Undra på varför Unai fick sparken.

Norwich City å andra sidan har väldigt svårt just nu att röra sig bortom 19:plats, och gör allt vad de förmår för att ta sig uppåt.

Speltips

Arsenal har haft ständigt återkommande problem när det kommer till spel på bortaplan, där vi sett att Arsenalspelarna haft det svårt att ta sig ur hög press på bortaplan.

Personligen tror jag att det handlar mycket om taktikerna som Unai Emery spelade. Att möta ett sämre lag på bortaplan, och falla tillbaka med laget, ger de sämre lagen mycket mer bollinnehav. Unai Emery borde ha flyttat upp och pressat högt upp på plan. Men Unai var för rädd att riskera. Men ska dominera över ett lag måste man pressa, annars kommer det andra laget att köra över en. Därför tror jag nu att Fredrik Ljungberg, likt Arsene Wenger, kommer att pressa och inte låta laget falla hemåt.

Hur Fredrik Ljungberg kommer att administrera taktiken utöver pressen har jag ingen kunskap om.

Vi tror att Arsenal vinner dagens match till oddset 1.70 på Bet365