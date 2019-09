Trolig laguppställning, Norge

Jarstein

Elabdellaoui – Nordtveit – Hovland – Meling

Ødegaard – Henriksen – Berge – Johansen

Håland – King

Trolig laguppställning, Malta

Bonello

Z. Muscat – Agius – S. Borg – Zerafa

R. Muscat – Fenech – Mbong – Corbalan

Effiong – Gambin

Samtidigt som Norge möter Malta kan vi även kolla in vårt eget landslag. Läs om hur ni gör för att streama Färöarna - Sverige live.

Mittbacksproblem för Norge

Lars Lagerbäcks Norge ställs under torsdagskvällen mot Malta, i en match där svensken och norrmännen är stora favoriter. Malta är tillsammans med Färöarna en av slagpåsarna i gruppen, och ska inte ha mycket att komma med här.

Norge dras dock med en hel del skadeproblem i mittförsvaret inför matchen. Celticspelaren Kristoffer Ajer är inte ens uttagen på grund av skada, och det tar inte slut där. De som väntas starta är Håvard Nordtveit, som är rejält matchotränad, och Even Hovland, som är en bra mittback för Eliteserien men som inte riktigt håller landslagsklass.

Mot Malta ska det nog gå vägen ändå, men frågan är hur Norges försvar klarar sig mot Sverige på söndag. Här kan ni läsa om hur ni gör för att titta på Sverige - Norge via live stream.

På offensiven ser det mer spännande ut. Stortalangerna Martin Ödegaard och Sander Berge är självskrivna på mittfältet, och på topp hittar vi Premier League-spelaren Joshua King.

Vem som får spela bredvid King är ännu osäkert, men många norska fans hoppas på att få se 19-årige Erling Braut Håland. Den store, kraftfulle och explosive anfallaren har ännu inte gjort en landskamp, men har gjort 9 mål på 8 matcher i österrikiska Bundesliga denna säsong. Klubbadressen är Red Bull Salzburg.

Norge - Malta: Speltips & odds

Mittbacksproblem eller inte, detta ska vara en enkel match för Norge som både lär vinna och dessutom hålla nollan. Man har dessutom en väldigt intressant anfallsduo där uppe, och mittfältet bidrar även det med massor av offensiv kvalitet.

Vi tror att Norge vinner med marginal, och spelar att laget vinner med minst 3 mål (Norge -2.5 asian handicap) till 1.55 gånger insatsen på Bet365.

Tips: Norge -2.5 asian handicap (Norge att vinna med minst 3 mål)

Odds: 1.55, Bet365

Streama Norge - Malta

För att streama Norge - Malta på nätet behöver du ett konto på C More, då det är de som visar matchen live. Matchen sänds även på Tv-kanalen C More Live.