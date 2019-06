Trolig laguppställning Toronto Raptors:

Gasol Green

Siakam Lowry Leonard

Trolig laguppställning Golden State Warriors:

Green Iguodala

Cousins Curry Thompson

Kan Golden state tvinga fram game seven?

Det var en högdramatisk game five i Toronto senast då Golden State Warriors med minsta möjliga marginal lyckades tvinga fram en sjätte match i denna finalserie. Det var en jämn match och lagen följde varandra åt under stora delar utav matchen. En av snackisarna både innan och efter matchen var just Warriors stjärnspelare Kevin Durants vara eller icke vara.

Med en lång skadefrånvaro sades Warriors vara desperata att få tillbaka sin stjärna till den så viktiga femte matchen. När matchen väl drog igång fanns han med från start mot alla odds och stod för en enastående insats fram tills dess att han dessvärre skadade sig ännu värre än sist och förmodligen enligt rapporter är borta upp mot ett år. Warriors vann matchen med 106-105 men det lämnade helt klart en bitter eftersmak.

Nu får man återigen klara sig utan KD och även med hemmaplan så är man underdogs i denna matchserien då Toronto Raptors har sett fruktansvärt starka ut. Med talismanen Leonard i spetsen har man kontrollerat matchbilden i varje match och man vill nog gärna vinna på bortaplan för att undvika en nervös game seven på hemmaplan.

The splashbrothers(Curry och Klay) hade fantastiskt skytte senast vilket lade grunden till segern. Kan man förhindra de inatt så vinner Raptors detta men det är lättare sagt än gjort. Det är upplagt för en rysare i Okland inatt.

Speltips & Odds: Toronto Raptors - Golden State Warriors

Raptors har helt klart övertaget både spelmässigt och resultatmässigt. Man behöver bara vinna en match till för att ta hem bucklan. Som lag är man för tillfället stabilare än Warriors och kommer man bara upp på den nivån man hålt hittils i slutspelet så tar man hem nattens match. Kawhi Leonard kommer som vanligt vara skillnaden och har han en bra match då är mycket vunnit. Oddsen på Raptors över 51,5 poäng i halvtid är 1,86(Bet365) och kommer definitivt ryggas!

Tips: Toronto Raptors över 51,5 poäng - halvtid.

Odds: 1,86