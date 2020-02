Champions League. Napoli tar emot FC Barcelona på Stadio San Paolo, i det första åttondelsfinalmötet lagen emellan.

Trolig laguppställning, Napoli

Ospina

Di Lorenzo – Manolas – Maksimovic – M. Rui

F. Ruiz – Demme – Zielinski

Politano – Mertens – Insigne

Trolig laguppställning, Barcelona

Ter Stegen

Semedo – Piqué – Lenglet – Firpo

F. De Jong – Busquets – Arthur – A. Vidal

Messi – Griezmann

Här kan ni läsa om hur ni gör för att streama Napoli - FC Barcelona i Champions League. Är ni mer intresserade av kvällens andra match kan ni här finna er Chelsea - Bayern München live stream.

Napoli har ryckt upp sig

Napoli har haft en turbulent säsong. Laget inledde oerhört svagt och det började snart att knaka mellan spelare, presidenten och tränaren.

Efter en av alla svaga insatser begärde president Aurelio De Laurentiis så kallad ”ritiro”, det vill säga att laget skulle bo tillsammans och under en längre period – flera dagar – i syfte att förbereda sig för en match. Spelarna vägrade, tränare Ancelotti hintade offentligt om att han tog spelarnas parti och sprickan var total.

När en tränare offentligt går emot sin en av världens mest galna klubbpresidenter är det enkelt att förstå att den tränarens dagar i klubben snart är räknade, och Ancelotti fick mycket riktigt sparken kort därefter.

In kom istället den lugne Gennaro Gattuso, tänkt att skapa harmoni i klubben. Han som under sin spelarkarriär bråkade med allt och alla, och som under sin tränarkarriär gjort sig känd för en minst sagt säregen presskonferens.

Den här väl omtalade, omedelbara, positiva effekten av ett tränarbyte infann sig aldrig, men nu har Napoli börjat gå bättre och har sex vinster på sju senaste.

Tränarbyte även för Barcelona

FC Barcelona har också genomgått ett tränarskifte under säsongen; Ernesto Valverde lyckades bra i La Liga men har under de två senaste säsongerna åkt ut ur Champions League efter stora genomklappningar. Valverde har heller inte lyckats, eller velat, få sitt lag att spela den typiska, klassiska bollinnehavsfotbollen Barcelona gjort sig kända för.

Efter uttåget ur Spanska Supercupen valde Barcelonas ledning till slut att sparka Valverde, och in kom istället Quique Setién. Setién är känd just för sin bollinnehavsfotboll, men har aldrig haft ansvar över någon riktigt stor klubb tidigare.

Speltips & odds

Napoli har äntligen hittat formen, medan Barcelona konsekvent presterat dåligt på bortaplan under den här säsongen. På hemmaplan har Barcelona 12-1-0 i ligaspelet, och borta har man 5-3-4.

Vi tror på Napoli ikväll, och spelar den raka 1:an till 3.20 gånger insatsen.