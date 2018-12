Trolig laguppställning, Monaco

Benaglio

Pierre-Gabriel - Glik - Badiashile - Raggi

Henrichs - Pelé - Aït Bennasser - Tielemans - Chadli

Falcao

Skador: Adama Traore, Almamy Toure, Danijel Subasic, Djibril Sidibe, Jean-Eudes Aholou, Jordi Mboula, Rony Lopes, Kevin N'Doram, Pietro Pellegri, Samuel Grandsir, Stevan Jovetic, Willem Geubbels

Avstängningar: -

Trolig laguppställning, Dortmund

Bürki

Hakimi - Akanji - Toprak - Diallo

Dahoud - Witsel

Pulisic - Götze - Bruun Larsen

Alcácer

Skador: Dan-Axel Zagadou, Jadon Sancho (personliga skäl), Lukasz Piszczek, Marco Reus, Marius Wolf, Sebastian Rode, Thomas Delaney

Avstängingar: -

Ett lag i kaos mot tyska serieledarna

Lagen är redan klara med endast en match kvar av Grupp A i Champions League. Monaco med endast en poäng är klara jumbo och Dortmund är vidare. Dock har bortalaget en chans att vinna gruppen vid vinst och Atlético förlorar sin match. Kvällens möte mellan Monaco och Dortmund kan bli ovis, båda lagen har mängder av skador för närvarande vilket framgår väldigt tydligt i startelvorna ovan. Desto större är kontsrasterna mellan lagen inför denna tisdagsmatch. Monaco ligger just nu på en nedflyttningsplats i Ligue 1, medan Dortmund är odiskutabla serieledare av tyska Bundesliga. Hemmalaget har inte vunnit på sin hemmaplan under sina senaste fem matcher.

Hemmalaget Monaco har haft en kaosartad höst med tränarbyte till forna storspelaren Thierry Henry från portugisen Leonardo Jardim. Just nu ligger laget på en nittondeplats i den franska ligan, med endast 13 poäng på 16 spelade matcher. Ett uselt facit för en klubb som Monaco. Dock ska man ska ha i beräkningarna att de har blivit plundrade av sina spelare av andra europeiska giganter i ett par år nu trots allt. Detta kan ha att göra med att de blöder i detta nu av spelarbrist. På grund av tiotalet skador laget har just nu behöver de sätta in yngre förmågor från den egna leden. Men det ser ljusare ut. I den senaste matchen bortavann Monaco med 0-2 efter två mål av colombianen Falcao. Ska detta bli lyftet för laget som ligger i spillror?

Lika dåligt som det har gått i höst för det franska laget har det gått bra för det tyska bortalaget för kvällen. Dortmund har haft en magnifik början på säsongen och leder i detta nu Bundesliga med sju poäng före tvåan Mönchengladbach. Laget har inte förlorat i den inhemska ligan ännu, en form som de självfallet vill bibehålla. I den senaste matchen vann de mot Schalke med 1-2 på bortaplan efter mål av danska Delaney och Sancho, båda dock inte med i truppen i kvällens möte.

Monaco - Dortmund: Speltips & odds

I kvällens möte mellan Monaco - Dortmund tror vi på en avslagen match men med en klar vinnare i slutändan. Lagen är minst sagt skadedrabbade och de får ändra om i laguppställningarna. Dortmund går dock alljämt som tåget i Bundesliga, medan Monaco har en miserabel form denna säsong.

Vi tror på en bortavinst för Dortmund med ett odds på 1.61 gånger pengarna. Detta finns att hämta på Bet365.

Tips: Dortmund vinner

Odds: 1.61, Bet365

