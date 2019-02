Trolig laguppställning, Manchester United

De Gea

Young - Lindelöf - Bailly - Shaw

Herrera - Matic - Pogba

Sánchez - Rashford - Martial



Skador: Marcos Rojo

Avstängningar: -

Trolig laguppställning, Paris Saint-Germain

Buffon

Alves - Silva - Kimpembe - Kurzawa

Di Maria - Paredes - Verratti - Draxler

Cavani - Mbappé



Skador: Neymar, Lassana Diarra, Thomas Meunier

Avstängningar:

Det stora testet

Efter att ha varit (nästintill) ostoppbara i 11 omgångar har United nu kommit till det "riktiga" testet under tränare Solskjaer. Laget ska fortsätta sin formsvit och möter under tisdagskvällen ett stjärnspäckat PSG, dock utan skadade brassen Neymar. Båda lagen har gjort mål under deras senaste 12 matcher.

Hemmalaget Manchester United är som tidigare nämnt i ett fint stim för närvarande och har inte förlorat på elva matcher. I deras senaste möte bortavann laget med 0-3 mot Fulham i Premier League med storspelande Pogba i täten. Om detta ska fortsätta är en vinst mot studnande motståndarna PSG ett krav, men ett stort hinder på vägen minst sagt.

Som odiskutabel etta i Frankrike reser tränare Tuchels lag till Manchester. PSG kommer till denna Champions League-match med en vinst hemma mot Bordeaux i Ligue 1, och med en självklar serieledning med tio poäng före och dessutom två matcher färre spelade. Cavani var den enda målskytten i matchen som slutade 1-0 och det på straff. Laget saknar stora namn som Neymar, som är skadad och beräknas inte vara spelklar på flera veckor. Parisklubben har dock flera andra fullgoda ersättare till brassen i den fina trupp som laget har.

Manchester United - PSG: Speltips & odds

Vi har svårt att skilja de här lagen åt på grund av Uniteds nuvarande form och PSG:s stjärntapp av Neymar. Trots skillnader av högsta kvalité, där PSG är snäppet vassare trots allt, tror vi på en jämn och händelserik match som kan svänga åt båda hållen.

Visserligen har United hemmaplan och har visat en fin form, men PSG har en historik av att vara bra framför mål med målskyttar som Cavani och Mbappé. Vi tror på ett oavgjort resultat i denna match.

Satsa på ett kryss i denna match på tisdagskvällen som kan ge 3.50 gånger pengarna. Detta hittar du på Bet365. Vill du spela på betting via Swish kan du läsa här.

Tips: Oavgjort resultat

Odds: 3.50, Bet365

Streama Manchester United - PSG

För att streama Manchester United - Paris Saint-Germain behöver du ha ett konto på Viaplay, vilket är där matchen visas online på nätet. Det går att se denna förmodade underhållande match direktsänt men du kan även kolla matchen i efterhand om du föredrar detta.

Denna match sänds via live stream och det går att kolla från valfri plattform. Detta menas med att du kan kolla via mobil, dator eller surfplatta. Du kan se alla matcher från Champions League på Viaplay.