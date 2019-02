Trolig laguppställning, Manchester United

De Gea

Young - Lindelöf - Bailly - Shaw

Herrera - Matic - Pogba

Lingard - Rashford - Sánchez

Skador: Marcos Rojo

Avstängningar: -

Trolig laguppställning, Liverpool

Alisson

Alexander-Arnold - Fabinho - Matip - Robertson

Keïta - Henderson - Wijnaldum

Salah - Firmino - Mané

Skador: Alex Oxlade-Chamberlain, Dejan Lovren, Joe Gomez

Avstängningar: -

Är smekmånaden över?

Båda lagen har en form som heter duga och trupper som aspirerar på ligans bästa. Idag gör Manchester United - Liverpool upp i ett Premier League-möte som kan innebära mycket för ligans framtid. Den långa smekmånaden som varit för tränare Solskjaer med vinster på vinster ser ut att vackla.

Hemmalaget United kommer till denna match med en stabil 0-2-seger mot krisande Chelsea i FA-cupen i deras förra möte. Laget har, bortsett från Champions League-mötet mot franska PSG som slutade med hemmaförlust med 0-2, sett oerhört inspirerat och målglatt ut. Med en kreativ anfallstrio med Rashford, Martial och möjligtvis Lingard ska United se till att det inte bara är Liverpool som kommer att spela en offensiv fotboll under dagen. Efter att ha seglat upp till en fjärdeplats suktar United efter att ta in på lagen i yttersta toppen och vill fortsätta sin positiva laganda och form.

I deras föregående match spelade bortalaget för eftermiddagen Liverpool 0-0 mot tyska stormakten Bayern München. Klopps mannar ligger på en andraplats i Premier League för närvarande med en match mindre spelad än ligaettan Manchester City. Med konkurrenter som Tottenham slada på den senaste tiden (förlorade med 2-1 borta mot Burnley under gårdagen) är det endast City som är hotet för närvarande. Liverpool har visat sina kvaliteter under största delen av säsongen och med laget nästintill intakt ska de fortsätta sitt tåg mot en ligaseger. "The North-West Derby" är ett faktum.

Manchester United - Liverpool: Speltips & odds

Lagen har en bred i trupperna och kommer att ta ut sin bästa spelare till denna matchen. Manchester United och Liverpool har en rik historia att vara de främsta i engelsk fotboll under många år och möts nu på söndagseftermiddagen åter igen.

Vi tror på att båda lagen kommer att visa upp sin kvalité och att det kommer att sluta i ett oavgjort resultat med flera mål gjorda. Liverpool kommer att straffa United med sin kontringar med sina offensiva pjäser, men på samma sätt kommer hemmalaget att göra vid sina tillfällen.

Tips: Oavgjort resultat

Streama Manchester United - Liverpool

