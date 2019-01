Trolig laguppställning, Manchester United

De Gea

Young - Lindelöf - Jones - Shaw

Herrera - Matic - Pogba

Martial - Lingard - Rashford

Skador: Marouane Fellaini, Alexis Sanchez, Chris Smalling, Marcos Rojo

Avstängningar: -

Trolig laguppställning, Brighton

Button

Montoya - Dunk - Duffy - Bong

March - Pröpper - Stephens - Gross - Locadia

Murray

Skador: Bernardo, Jose Izquierdo, Yves Bissouma, Matthew Ryan (internationell tjänst), Alireza Jahanbakhsh (internationell tjänst)

Avstängningar: -

Nu ska segertåget fortsätta

I de två senaste mötena mot varandra har Brighton gått som segrare ut ur fajten. Idag är det en annan historia. United är på uppgång och suktar efter framgångar under Solskjaer.

Hemmalaget United har vunnit deras senaste sex matcher och vill ha ännu mer. Laget har självförtroende igen och en mental spärr har släppt. Segersviten kan fortsätta idag mot ett decimerat Brighton, som i sin förra match förlorade med 0-1 hemma mot serieledaren Liverpool. United har inte spelat oavgjort under sina senaste nio matcher, något som talar för att det inte kommer att bli idag heller. I den senaste matchen vann laget borta mot Tottenham med 0-1 som var väldigt nära att inte bli så. Målvakt De Gea räddade laget och de har just nu ett uppsving.

Brighton kommer till denna match, som sagt, med en förlust i bagaget men med erfarenheter av att prestera bra i Premier League denna säsong. Laget ligger just nu på en 13:de plats i ligan åtta poäng ifrån nedflyttningsplats med mindre än halva säsongen avklarad. De vill fortsätta utöka det avståndet såklart och titta uppåt i tabellen åt mer. Med måltjuven Murray på topp kan laget få in livsviktiga mål som kan innebära minst en poäng i enskilda matchen. Men detta är inget som vi tror på under eftermiddagen mot United.

Manchester United - Brighton: Speltips & odds

United har släppt sina spärrar post-Mourinho och vill bevisa detta. Pogba & Co. tror vi vinner idag och med några bollar dessutom. De är det bättre laget och med en positiv anda som för närvarande råder i laget kommer en seger bärgas hem.

Tips: United vinner

Streama Manchester United - Brighton

