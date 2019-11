Trolig laguppställning Manchester United:

De Gea

Wan-Bissaka - Maguire - Rojo - Williams

McTominay - Fred - Lingard

James - Martial - Rashford

Trolig laguppställning, Brighton:

Ryan

Montoya - Duffy - Dunk - Burn

Gross - Pröpper - Stephens - Alzate

Connolly - Maupay

Nu är det dags att vinna United

Under söndagseftermiddagen tar den skakande giganten Manchester United emot Brighton på Old Trafford i en spännande match i Premier League. Hemmalaget ligger på en blygsam fjortondeplacering med tretton poäng på elva matcher och bortalaget högre i tabellen på en åttondeplats. Nu ställs de mot varandra i ett möte som kan skapa fler domedagsrubriker om inte segrararna börjar klicka in återigen. Ingen av lagen har spelat en oavgjord match i ligan ännu, något som vi tror inte kommer att förändras i denna match.

Hemmalaget har under hösten gått ner sig under norske tränare Ole Gunnar Solskjaer och verkar ha djupare dalar än höga toppar. I Manchester Uniteds senaste Premier League-match förlorade laget med 1-0 på bortaplan mot AFC Bournemouth efter mål av anfallaren Joshua King. En insats som summerade deras inledning av denna säsong på ett bra sätt. Uddlöst och formsvagt när de inte får utnyttja sitt annars giftiga kontringsspel med exempelvis Marcus Rashford och Anthony Martial. Manchester United kommer trots allt till denna matchen mot Brighton med en viss smak av positivitet. I deras senaste match vann de mot det serbiska laget FK Partizan med 3-0 i Europa League Grupp L. En insats som var ett fall framåt trots allt och som kan ge laget en skjuts framåt till matchen mot söndagens motståndare.

Brighton åker en lång färd till norra England från södra för att ta sig an Manchester United. Under tränare Graham Potter har laget tagit sina poäng och spelat en fin fotboll. Som tidigare nämnt ligger de på en åttondeplacering och vann deras senaste match i Premier League mot bottenlaget Norwich med komfortabla 2-0 på hemmaplan. Laget har chans att gå om flera lag i tabellen vid vinst under dagen och parkera på en femteplats då de har en match mindre spelad.

Spetips & Odds: Manchester United - Brighton

En förlust i denna match kommer att göra att det skakas rejält i Manchester United. Solskjaer har det kämpigt just nu och kommer att försöka motivera sina spelare till varje pris för att inte sitta ännu mer löst än vad han gör i dagsläget. Vi tror att hemmalaget kommer att få med sig tre poäng på deras hemmaplan under söndagen och vinna mot Brighton trots deras dåliga form på sistone.

