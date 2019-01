Trolig laguppställning, Manchester City

Ederson

Danilo - Kompany - Laporte - Zinchenko

Silva - Fernandinho - Silva

Mahrez - Agüero - Sterling

Skador: Benjamin Mendy, Claudio Bravo, Kevin De Bruyne

Avstängningar: Fabian Delph

Trolig laguppställning, Liverpool

Becker

Alexander-Arnold - Van Dijk - Lovren - Robertson

Shaqiri - Fabinho - Wijnaldum

Salah - Firmino - Mané

Skador: Alberto Moreno, Alex Oxlade-Chamberlain, Dominic Solanke, James Milner, Joel Matip

Avstängningar: -

Ska Liverpool öka på sin ledning?

De största utmanarna till ligatiteln 2019 ställs idag mot varandra. Förra årets vinnare av Premier League Manchester City mot Liverpool som är de stora aspiranterna till seriesegern denna säsong. City ligger på en tredjeplats i ligan, med Tottenham emellan, och sju poäng nedanför Liverpool som kan rycka i tabellen vid vinst ikväll.

Hemmalaget City har den senaste tiden spelat oerhört bra fotboll blandat med att åka på minor här och där. I den förra matchen vann laget borta med 1-3 mot ett lamslaget Southampton som ligger på en nedflyttningsplats. Matchen innan det förlorade de, även det borta, mot Leicester med 2-1. Laget ser dock ut att hämta sig ur den skadofrånvaro som de har drabbats av med spelare som nyckelspelare som De Bruyne borta gör att laget förlorar en hel del procents spel bara där. Det återstår att se om City kan rubba mäktiga motståndaren i dagens möte.

Liverpool behöver inte en vidare lång presentation i hur de presterat hitills under säsongen. Laget ligger just nu på en förstaplats i Premier League och har inte förlorat en enda match i ligan ännu. I den föregående matchen vann laget mot Arsenal med hela 5-1 hemma på Anfield. Om detta ska fortgå behöver de fortsätta sin magnifika form som de har haft under höstsäsongen för att inte tappa i kampen om ligatiteln. Detta är matchen som de kan göra det i. Om Liverpool ska visa ytterligare varför de är laget som är bäst i England och i Premier League är detta den optimala matchen att visa detta i.

Manchester City - Liverpool: Speltips & odds

En match som är svårtippad då båda lagen har en väldigt fin trupp att tillgå och har en bra form. Liverpool leder dock ligan just nu fomfortabelt och City har visat att de går att rubba med förluster mot Leicester på näthinnan. Lagen kommer att göra allt för att vinna denna match och vi kommer att beundra en högklassig fotboll på yppersta nivå.

Matchen kommer att utveckla sig till en händelserik match med flera mål. Men vi tror att det endast kommer att bli poäng till ena laget. Vi tror på att Liverpool ökar på sin ledning idag och visar att de är laget att räkna med, mer än vad de har gjort. Till 3.70 gånger pengarna kan du satsa på att Liverpool vinner matchen och finns att hitta på Bet365.

Tips: Liverpool vinner

Odds: 3.75, Bet365 (odds hämtat 15:48 3/1)

Streama Manchester City - Liverpool

Om du vill streama matchen mellan Manchester City - Liverpool online kan du titta hitåt. Du kan se denna match på Viaplay, skaffa ett konto och följ ett fåtal steg för att titta på Premier League och mer därtill. Gå in på länken se Premier League direkt för att se hur du kan göra för att se på fotboll när den är som bäst.

Du kan se mötet mellan Manchester City - Liverpool i Premier League via live stream idag. Skapa ett konto på Viaplay, då det är denna tjänst som visar matchen live under kvällen. Skapa ditt konto och kolla på matchen direkt på nätet.

Om du vill kan du koppla din stream till din dator med antingen Chromecast eller AirPlay genom en valfri plattform. Detta menas med att du kan se den på din surfplatta, mobil eller dator.