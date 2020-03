Trolig laguppställning, Manchester City

Ederson

Walker – Fernandinho – Laporte – Mendy

Bruyne – Rodrigo – Silva

Silva – Agüero – Sterling

Trolig laguppställning, Arsenal

Leno

Bellerin - Sokratis - Luiz - Saka

Xhaka - Torreira

Pepe - Özil - Aubameyang

Lacazette

Match mellan två haltande lag

Efter 28 omgångar i Premier League hitintills ligger Arsenal på en niondeplats i tabellen med endast 40 poäng, en poäng bakom värsta rivalen Tottenham med en match mindre spelad. Samtidigt är Manchester City inte var de en gång var, som exempelvis den föregående säsongen. Laget haltar i ligan och har visat sin skörhet i försvarsspelet under vissa matcher. Trots detta ligger de på en andraplats i ligan, men med otroliga 25 poäng bakom konkurrenten Liverpool.

Statistiken talar för att Manchester City går vinnande ur striden trots deras form som inte är lika skimrande. Laget har vunnit sina sex senaste matcher mot Arsenal.

Inte var de en gång var

Hemmalaget kommer till denna match med ett bristande självförtroende, men med en stor revanschlust. De såg sig besegrade mot största rivalerna Manchester United under söndagskvällen med 2-0 på Old Trafford efter mål av Anthony Martial och Scott McTominay. Manchester City behöver ruska av sig deras mindre bra prestationer under säsongen, samt rubriker som har hänt utanför planen, och gå vidare med deras fotbollsliv. De regerande engelska mästarna har inte varit sig lik sedan förra säsongens vinst i Premier League. De kan har en stor revansch att kräva och det kan börja redan nu mot Arsenal under onsdagskvällen.

Skakiga som alltid

Londonklubben Arsenal reser uppåt i landet till Manchester för att försöka hämta hem så många poäng som det går. Laget har vacklat under säsongen och behöver självförtroende hos sina unga, såsom Bakaya Saka, för att kunna hota försvar som gör det svårt för dem. I deras senaste match vann de mot West Ham med 1-0 på hemmaplan efter mål av franske Alexandre Lacazette. Därinnan spelades de ut i Europa League av grekiska klubben Olympiakos, en plump i protokollet hos laget som förväntades gå långt. Nu väntar bättre motstånd i Manchester City och sluttampen av Premier League, en strid de vill gå segrande ur.

Speltips & odds

Under onsdagskvällen ska det spelas en stor match i engelsk fotboll, Manchester City mot Arsenal. Lagen har varit skakiga såväl i försvar som i anfallet under säsongen och behöver hitta tillbaka till deras vanliga form som bestått den föregående säsongen. Vi tror att matchen kommer att vara tempofylld, med ett starkt fokus på att vinna tillbaka förtroendet från sina supportrar. Trots detta kommer lagen inte att chansa på sista tredjedelen av planen och ha en solid defensiv för att inte riskera några bakslag.

Vi tror att mötet kommer att sluta i en målsnål historia med under 2.5 mål i matchen. Till oddset 3.00 kan du satsa på Under 2.5 mål i detta engelska stormöte mellan Manchester City - Arsenal. Detta gör du på Bet365.