Trolig laguppställning, Malmö FF

Johan Dahlin

Oscar Lewicki - Anel Ahmedhodzic – Rasmus Bengtsson – Behrang Safari

Anders Christiansen - Fouad Bachirou

Marcus Antonsson – Adi Nalic – Søren Rieks

Isaac Kiese Thelin

Trolig laguppställning, VfL Wolfsburg

Koen Casteels

Marcel Tisserand – Robin Knoche – John Brooks - Paulo Otávio

Xaver Schlager - Yannick Gerhardt - Maximilian Arnold

Renato Steffen - Woet Weghorst - Admir Mehmedi

Vi visar dig hur du kan streama Malmö FF - VfL Wolfsburg här.

En kväll att minnas

Kvällar likt denna är speciella för vissa lag, för MFF har det blivit en vana. Idag ska Skånelaget återigen erövra Europa och "Häxkitteln" ska ännu en gång koka. Ikväll ska Malmö FF - VfL Wolfsburg göra upp i sextondelsfinal i den andra avgörande matchen i Europa League. Håll i er, nu blir det åka av.

Eftersom hemmalagets ligassäsong ännu inte är igång är lagets senaste match mötet mot VfL Wolfsburg. Detta första möte slutade i en 2-1-förlust för Malmö FF med mersmak. Malmöiterna visade att de är allt annat än ofarliga offensivt och stod upp bra mot Bundesligalaget under större delen av matchen. Utan respekt för motståndet klev laget upp och visade "sitt" spel framför att backa hem. Med en större giftighet framför mål kunde det ha slutat i ett oavgjort resultat, ett resultat som hade gett en ännu större malmöitisk optimism inför det andra mötet på hemmaplan. Till kommande möte fick laget dock ett par frågetecken. Islänningen Arnor Traustason och dansken Søren Rieks skadade sig under det förra mötet mot VfL Wolfsburg och fick utgå, där åtminstone den senare väntas komma till spel under kvällen.

Nu står det svenska laget inför en ansenlig utmaning. Malmö FF måste vinna hemma på Eleda Stadion, men för varje riklig betalning kommer en massiv uppoffring. Varje svettpärla, varje bloddroppe, varje tår kommer att krävas från Malmöspelarna för att göra detta Europauppdrag till ett avancemang som ingen någonsin har utfört förut. Det är en svår uppgift som kommer att begära en stor arbetsinsats, det är en utmaning som supportrarna kommer att stå bakom i nittio minuter plus tillägg.

Har flera spelare borta

VfL Wolfsburg reser norrut i Europa till denna match i Malmö med en fin uppåtgående formkurva. I deras senaste match vann de övertygande med 4-0 mot Mainz i Bundesliga, en insats som ger lite andrum till den pressade österrikiske tränaren Oliver Glasner. Yttern Renato Steffen målade två gånger och visade stor briljans för det tyska laget. Tillsammans med Steffen är kroaten Josip Brekalo en spelare som Malmö FF måste se upp för på kanterna ännu mer till det andra mötet.

Med högerbacken Kevin Mbabu avstängd från det föregående mötet och den franske vänsterbacken Jêrome Roussillon skadad är VfL Wolfsburg en aning sårat. Lägg därtill att lagkaptenen och härföraren Josuha Guilavogui och brassen William fortfarande är borta från spel. Bundesligalaget har dock alltjämt en bred och fin trupp att tillgå och kan slänga in resverver som kan göra ett bra jobb. Malmö FF står rustade att möta vilka spelare som än springer ut ur omklädningsrummet klockan 18.55 under torsdagskvällen.

Speltips & odds

Gästerna VfL Wolfsburg vill inte ge bort kommandot till hemmalaget utan spela sin offensiva fotboll som de kan. Detta kommer att innebära att Malmö FF kommer att ha ytor bakom tyskarnas linjer och hota med farliga löpningarna. Vi tror att matchen kommer att väga fram och tillbaka, men att hemmalaget kommer att visa kvalité och vinna matchen tillslut.

Vi tror att, med hemmasupportrarnas stöd, kommer Malmö FF att vinna kvällens möte. Vi spelar därav den raka 1:an till 3.75 gånger insatsen, ett odds du kan hitta på Bet365.

Tips: Malmö FF vinner

Odds: 3.75 på Bet365 (odds hämtat 27/2, 12:30)

Malmö FF - Wolfsburg: Frågor och svar

I vilket sammanhang möts Malmö FF och Wolfsburg?

Malmö och Wolfsburg möts i sextondelsfinal av Europa League, match 2 av 2.

Hur slutade det första mötet?

Wolfsburg vann mötet i Tyskland med 2-1.

Räknas bortamål i Europa League?

Ja, bortamål räknas i Europa League.

Kommer Malmö FF att gå vidare?

Oddset på Bet365 för MFF-avancemang är 4.50, vilket innebär att chansen är cirka 20 procent.

Hur kommer Malmö – Wolfsburg att sluta?

Det mest troliga resultatet enligt Bet365 är 1-1. Det ger 6.50 gånger pengarna.