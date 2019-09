Trolig laguppställning Malmö FF:

Dahlin

Larsson - Bengtsson - Knudsen

Beijmo - Bachirou - Christiansen - Traustason - Rieks

Antonsson - Rosenberg

Trolig laguppställning, IFK Norrköping

Pettersson

Dagerstål – Larsen – Lauritsen

Krogh Gerson – Fransson – S. Thern – Thorarinsson

Nyman – Holmberg – Haksabanovic

Blytungt möte

Nu börjar det hetta till på allvar i toppen. Allsvenskan står nu inför en strid om guldet och det är flera lag som har chans att vara med i den. Det är dags för toppmötet Malmö FF - IFK Norrköping. Ett blytungt möte mellan två klubbar som är bland de bästa i Sverige.

Hemmalaget Malmö FF kliver in på Stadions gräsmatta med ett friskt Europa League-äventyr i minnet i både dåtid och i framtiden. I deras senaste match vann de med hela 0-5 på bortaplan mot Kalmar FF, en överskörning som satte press på de andra lagen i toppstriden i allsvenskan. Laget har spelat många matcher i somras då Europa League kombinerades med ligaspel och spelarna fick tillslut ett välbehövligt landslagsuppehåll som gav vila åt många spelare. Nu är det dags igen att ladda batterierna inför de åtta återstående matcher i allsvenskan där laget ligger två poäng bakom AIK och tre poäng bakom serieledande Djurgården.

Gästerna IFK Norrköping åker till Malmö för att ta sig an utmaningen att möta favoriterna till att vinna årets allsvenska. Laget ligger för näravarande på en sjundeplats med IFK Göteborg samt Hammarby strax före på sjätteplats med en poäng mer. IFK Norrköping ser, efter en trög start i inledningen av säsongen, starka ut just nu vilket de visade i deras förra omgång. Laget tog en blytung seger i deras föregående match mot Hammarby på hemmaplan med 2-0 i tungviktsmötet, en seger som var nödvändig för att hänga med i den absoluta toppen av allsvenskan i sitt slutskede av säsongen.

Speltips & Odds: Malmö FF - IFK Norrköping

Mycket står på spel då hemmalaget Malmö FF kan sätta ytterligare press på Djurgården som spelar sin match under måndagskvällen mot Helsingborgs IF. En seger här mot gästerna IFK Norrköping skulle demonstrera styrka och ge nerver åt toppstriden. Två jämna lag gör upp under söndagseftermiddagen, något som kvaliteten kommer att visa i matchen. Vi tror att Malmö FF kommer att vinna detta möte efter en jämn match på Stadion, men att hemmalaget kommer att avgöra matchen genom sin fina kvalité som finns i truppen. Supportrarna kommer att försöka lyfta laget, vilket kommer att ge energi och fördel till hemmaspelarna.

Vi tror att matchen kommer att sluta i hemmalagets favör med en uddamålsvinst och seger som ger extra nerv i guldstriden i fortsättningen. Till ett odds på 1.61 kan du spela på att Malmö FF vinner matchen mot IFK Norrköping, ett odds som du hittar på Bet365.