Trolig laguppställning, Malmö FF:

Dahlin

Nielsen - Bengtsson - Knudsen

Larsson - Bachirou - Lewicki - Traustason - Rieks

Antonsson - Rosenberg

Trolig laguppställning, IFK Göteborg:

Anestis

Toko – Da Graca – Calisir – Wernersson

Yusuf – Erlingmark

Kharasivili - Aiesh – Sana

Söder

Vill du kolla på det heta Stockholmsderbyt mellan Djurgårdens - Hammarby i allsvenskan? Vi visar dig hur du kan streama Djurgården - Hammarby här.

En kamp om guldet

Två av de allra största ska göra upp i en match som innehåller såväl guldnerver som rivalitet. Malmö FF - IFK Göteborg drabbar samman under söndagseftermiddagen med avspark 17.30. Hemmalaget spelade senast match under torsdagskvällen och kommer troligtvis rotera sin trupp till detta möte.

Hemmalaget Malmö FF kommer till denna matchen med en god allsvensk form och från ett hett möte som gav mersmak. Laget spelade oavgjort med 1-1 mot FC Köpenhamn i Europa League Grupp B hemma på Stadion under torsdagen, i en match som malmöiterna hade de klaraste chanserna att avgöra matchen till seger. En vinst uteblev och Malmö FF kommer till detta möte mot IFK Göteborg med en vinstlusta som troligtvis kommer att smitta av sig i en trupp som kommer att roteras. Ligatvåan behöver hämta så många trepoängare som är möjligt med för att inte tappa mark till Djurgårdens IF som leder allsvenskan för närvarande med lika många poäng och lika många matcher spelade.

Från Sveriges västkust åker IFK Göteborg nedåt i landet för att senaste möte spelade de 0-0 i Göteborgsderbyt mot BK Häcken i allsvenskan. Laget har överaskat alla denna säsongen, en säsong som varit resultatmässigt över förväntan för många. en hel del tippade IFK Göteborg på en bottenplacering inför säsongen, en plats som laget inte varit nära under säsongens gång. Göteborgslaget ligger för närvarande på en sjundeplacering med lika många poäng som ovan nämnda BK Häcken och vill avancera uppåt i tabellen. Vi tror att laget kommer att få svårt mot ett taggat Malmö FF som kommer att kriga in i det sista för att hålla liv i guldstriden för deras del och inte tappa poäng.

Speltips & Odds: Malmö FF - IFK Göteborg

Malmö FF har hemmaplan och har en fördel i och med detta. Laget har gjort mål under sina tre senaste hemmamatcher och har en historik att ösa på framåt när de spelar på Stadion. Gästeran IFK Göteborg har svårt att hänga på och slåss om Europaplatserna och ligger nio poäng under AIK som ligger på en tredjeplats. Vi tror att Malmö FF kommer att ta en seger under söndagseftermiddagen och befästa sin position och kamp om det allsvenska guldet.

En rak 1:a spelar vi därav på och på Malmö FF. På Bet365 hittar du oddset 1.53 som innebär vinst för hemmalaget Malmö FF mot IFK Göteborg i allsvenskan. Satsa på detta nu för att ta del av dramatiken i allsvenskans slutskede och spänningen som tillkommer.