Malmö FF har hemmaplan och med flera nyckelspelare skadade i FC Köpenhamn tror vi på en skånsk seger under torsdagskvällen.

Trolig laguppställning, Malmö FF:

Dahlin

Nielsen - Bengtsson - Safari

Larsson - Bachirou - Christiansen - Traustason - Rieks

Antonsson - Rosenberg

Trolig laguppställning, FC Köpenhamn:

Johnsson

Bartolec - Nelsson - Bjelland - Bengtsson

Biel - Zeca - Holse - Falk Jensen

Santos - Sotiriou

Om du vill kolla på matchen mellan Malmö FF - FC Köpenhamn i Europa League Grupp B ska du kolla hitåt. Vi visar dig hur du streamar Malmö FF - FC Köpenhamn här.

Ett skandinaviskt tungviktsmöte

Från danska Köpenhamn åker laget en smärre sträcka över Öresundsbron till Malmö för att möta stadens lag Malmö FF i ett av de mest spännande mötena på väldigt länge i svensk kontext. Ett skandinaviskt "derby" mellan två lag vars städer ligger nära varandra men i olika länder och som har en historia av att ha heta möten lagen emellan. Nu är det dags för Europa League Grupp B:s andra match för dessa lag som kommer att erbjuda högkvalitativ fotboll. Hemma på Stadion visar laget vanligtvis ett bra spel och har visat att de är svåra att besegra här. Malmö FF har inte spelat oavgjort under sina elva senaste matcher.

Hemmalaget Malmö FF kommer till denna match med vind i segel trots deras förlust i den första matchen mot Dynamo Kiev med 0-1 i Europa League för några matcher sedan. Vinst med 0-1 borta mot AFC Eskilstuna efter ett sent mål av dansken och mittfältsmotorn Anders Christiansen blev det i deras senaste match och innebar ännu en seger för de himmelsblå och parkerar just nu på en andraplacering i allsvenskan för närvarande. Hemmalaget för kvällen jagar serieledande Djurgårdens IF och behöver skramla ihop så många segrar som möjligt i slutspurten av ligan för att ha någon chans att ta sig förbi stockholmarna som har tre poäng mer i detta nu. Fokus ligger dock för stunden på nästkommande match vilket är i Europa League och mot FC Köpenhamn och minst en poäng är ett måste för laget för att hänga på det danska laget och Dynamo Kiev i kampen om avancemang från gruppen.

FC Köpenhamn reser till Malmö med en viss bitter smak i munnen efter att ha fått en haltande start av inledningen av den danska Superligaen men som nu ser ut att ha ordnat upp sig hyfsat. Laget ligger på en andraplats och vann deras senaste match mot Silkeborg IF med 4-2 hemma på Telia Parken. I Europa League gruppspelets första match började laget med en fin vinst med 1-0 över FC Lugano och gav sig därav ett fint utgångsläge med de tre poängen. Nu står Malmö FF för motståndet på bortaplan på Stadion och vid poäng i detta spännande möte befäster de positionen i Grupp B.

Speltips & Odds: Malmö FF - FC Köpenhamn

Med hemmaplan har Malmö FF en stor fördel och med supportarnas stöd i ryggen kommer spelarna att lyftas ytterligare en nivå. Vi tror att hemmalaget Malmö FF kommer att spela en fin fotboll mot FC Köpenhamn som har flera ordinarie spelare borta till detta möte och visa upp sina kvaliteter.

En underhållande och fartfylld match kommer att utspela sig under torsdagskvällen mellan två skandinaviska giganter och vi tror att det tillslut kommer att resultera i en malmöitisk seger. Med ett odds på 2.05 på Bet365 kan du spela på en rak 1:a och en hemmavinst för Malmö FF i detta spännande möte i Europa League Grupp B.