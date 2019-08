Trolig laguppställning Malmö FF:

Dahlin

Larsson - Bengtsson - Knudsen

Beijmo - Bachirou - Christiansen - Rieks

Gall - Rosenberg - Traustason

Trolig laguppställning Djurgården:

Vaiho

Witry - Larsson - Danielsson - Käck

Ring - Karlström - Ulvestad - Edwards - Chilufya

Turay

Vill du titta på när allsvenskans just nu bästa lag möter varandra? Vi visar dig hur du kan göra för att streama Malmö FF - Djurgårdens IF här.

En seriefinal av den allra högsta svenska kalibern

Allsvenskan 2019 är 20 omgångar in av totalt 30 och ställs nu på sin spets i och med detta spännande möte som väntar. Nu är det dags för det största mötet i årets allsvenska i ligans slutskede, en match som kan innebära guld för någon av lagen tillslut. Malmö FF står som värd och tar emot gästerna och serieledaren Djurgårdens IF som för närvarande har tre poäng mer än hemmalaget till detta möte. Hemmalaget har gjort mål under sina senaste sex hemmamatcher på Stadion och är starka i Malmö. Med vinst med mer än ett mål för Malmö FF under söndagseftermiddagen går laget om Stockholmslaget i tabellen.

Hemmalaget Malmö FF kommer till denna match med ett självförtroende som heter duga. I deras senaste match hemmavann laget med 3-0 i Europa League-playoff mot israeliska Bnei Yehuda i det första mötet av två. Laget visade fina kvaliteter i såväl avlutsteknik som speluppbyggnad och fick gästerna att se underlägsna ut och tog en komfortabel seger. I allsvenskan den senaste tiden har det sett ungefär likadant ut. I deras senaste allsvenska match demolerade de Falkenberg med hela 5-0 även det på Stadion. Nu får de ytterligare en match på hemmaplan vilket kommer att ge Malmö FF vind i seglen med deras senaste fina resultat. Men det finns andra som vill förstöra denna svit och siktar på att behålla avståndet nedåt. Det finns en utmanare.

Serieledaren Djurgårdens IF har visat sig vara oerhört svåra att bryta ner och besegra under säsongen. På deras fem senaste matcher i allsvenskan har de inte släppt in något mål, ett väldigt bra facit. Senast var mot nästkommande motståndare Malmö FF på Tele2 arena som slutade i ett lika resultat med 1-1. I deras senaste match i allsvenskan vann laget med 3-0 efter mål av bland annat kaptenen Marcus Danielsson mot ett minst sagt skakigt AFC Eskilstuna och ställdes aldrig på något riktigt prov. Nu ställs de båda giganterna inom svensk fotboll mot varandra igen där Djurgårdens IF är förstaplacerade i tabellen och Malmö FF strax därefter som tvåa. På 44 poäng på 20 matcher är Stockholmslaget för närvarande etta i allsvenskan, något som hemmalaget Malmö FF vill ändra på.

Malmö FF - Djurgårdens IF: Speltips & odds

Malmö FF har en historik av att göra sina bästa prestationer hemma på Stadion och med supportrarnas stöd kan de lyfta spelarna en nivå till. Vi tror att hemmalaget kommer att göra allt som står i sin makt för att vinna detta möte och kommer att visa sina kvaliteter i sin breda trupp. Laget har visat sig från sin bästa sida på det senaste och Djurgårdens IF kommer att stå emot bra men kommer tillslut att få det svårt att hålla emot trycket som kommer att uppstå på Stadion.

Vi tror att hemmalaget Malmö FF kommer att vinna detta möte och gå om Djurgårdens IF och ta över ledningen av allsvenskan. Till oddset 2.00 kan du satsa på en rak 1:a och på vinst för Malmö FF i detta rafflande möte. Du gör detta på Bet365 där du också kan hitta andra matcher att satsa på. Gör det nu för att inte missa chansen att känna dramatiken och spänningen som matchen kommer att erbjuda.