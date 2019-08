Trolig laguppställning Malmö FF:

Dahlin

Larsson - Bengtsson - Knudsen

Beijmo - Bachirou - Christiansen - Rieks

Gall - Rosenberg - Traustason

Trolig laguppställning, Bnei Yehuda

Zubas

Cohen - Mori - Pelshar - Pnishi - Rustum

Soro - Tambi

Mazor

Ghadir - Jan

Vill du se när Malmö FF ska spela playoff och försöka ta steget till UEFA Europa League? Här kan du läsa allt om hur du gör för att streama Malmö FF - Bnei Yehuda live.

Full fart framåt

Nu är det dags, det är nu det ska avgöras. Detta är matchen som malmöiterna har väntat på, det sista dubbelmötet innan inträde till Europa Leagues finrum. Den allsvenska ligatvåan Malmö FF tar under torsdagskvällen emot Bnei Yehuda från Israel i ett spännande möte i playoff till Europa League. Detta första möte lagen emellan spelas i Malmö på Stadion och de israeliska gästerna reser till Sverige för att försöka få med sig ett bra resultat till returen.

Hemmalaget för kvällen Malmö FF kommer till denna match med ett gott självförtroende. En solklar vinst med 5-0 i senaste matchen mot Falkenberg i allsvenskan på hemmaplan kan ha gett laget den energi de behöver för att avgöra matcher, något som de inte har gjort på fyra oavgjorda matcher i ligan innan detta möte. Laget såg oerhört anfallsstarka ut och gästerna Falkenberg hade inte mycket att hämta från denna match. De himmelsblå är oerhört starka på hemmaplan och har inte förlorat där ännu under säsongen. Med supportrarna i ryggen tror vi att Malmö FF kommer att nöta ner motståndarnas förmodade låga försvar och ta en komfortabel seger. Om Malmö FF tar med sig sin fina form med sig in till Europa League tror vi att Bnei Yehuda kommer att få det väldigt svårt på Stadion under torsdagskvällen.

Inte i matchform

Trots framgångar i Europa League med segern i dubbelmötet mot FK Neftchi från Azerbajdzjan har det inte skördats fler i andra medverkande tävlingar. Bnei Yehuda kommer till detta möte med Malmö FF med att inleda sin israeliska säsong med en förlust i Super Cup mot Maccabi Tel Aviv med 1-0 och därefter förlora på straffar i Toto Cup efter 1-1 mot FC Ashdod på bortaplan. Deras liga har ännu inte kommit igång och spelar sin första match den 25 augusti. Detta talar för att laget inte kommer att vara i matchform till Europa League-mötena mot Malmö FF vilket talar för skåningarnas fördel. Lägg därtill att hemmalaget har gjort elva mål på deras tre senaste hemmamatcher, något som talar för att de kommer att vara hetta framför mål även i denna matchen.

Speltips & Odds: Malmö FF - Bnei Yehuda

En väldigt spännande match kommer under torsdagskvällen bli ett faktum i Europa League. Malmö FF kan ge sig själv ett bra utgångsläge till den andra matchen i nästa vecka nere i Israel genom att göra en bra match och göra mål på Stadion. Vi tror att det kommer bli flera mål i detta möte, med ett lågt defensivt Bnei Yehuda och ett taggat hemmalag som kommer att göra allt de kan inför sina egna supportrar och gå för mål.

Vi tror att matchen kommer att sluta över 2.5 mål då Malmö FF är i målform och krossade Falkenberg i deras senaste match med 5-0 på hemmaplan. Genom ett odds på 1.80 på Bet365 kan du spela på över 2.5 mål i matchen. Tveka inte att satsa på detta odds och följ matchen som kan ge svenska Malmö FF ett bra utgångsläge till nästkommande match.