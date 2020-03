Trolig laguppställning, Malmö FF

Johan Dahlin

Oscar Lewicki - Anel Ahmedhodzic – Rasmus Bengtsson – Behrang Safari

Anders Christiansen - Fouad Bachirou

Marcus Antonsson – Adi Nalic – Søren Rieks

Isaac Kiese Thelin

Trolig laguppställning, AFC Eskilstuna

Wille Jakobsson

Nikita Patsko – Pontus Rödin – Adnan Catic - Adnan Kojic

Ferid Ali - Ismet Lushaku - Yuri Lovets - Wilhelm Loeper

Samuel Nnamani - Karim Rossi

Hur svarar dem?

Den andra matchen i gruppspel i Svenska Cupen för Malmö FF - AFC Eskilstuna är snart ett faktum. Eskilstunalaget reser ner till Malmö för att göra upp och försöka ta poäng av mesta mästarna.

Skånelaget kommer till denna match med en viss haltande form och självförtroende. Deras senaaste match slutade i en konfortabel 0-3-förlust för Malmö FF mot tyska VfL Wolfsburg som visade sig vara övermäktiga tillslut. Malmöiterna visade att de är allt annat än ofarliga offensivt och stod upp bra mot Bundesligalaget under större delen av matchen, men det räckte inte hela vägen. Arnor Traustason och dansken Søren Rieks skadade sig under det första mötet mot VfL Wolfsburg och fick utgå, där åtminstone den senare väntas komma till spel under kvällen. Den senaste matchen i Svenska Cupen för Malmö FF vann de med förkrossande 8-0 på hemmaplan mot Syrianska.

I AFC Eskilstunas senaste match vann de övertygande mot Syrianska med 6-1 i deras första match i årets Svenska Cupens gruppspel. Laget åkte föregående säsong ner till Superettan och är för närvarande i en ombyggnation av truppen. Flera spelare har tillkommit såväl från Vitryssland som i svenska lägre divisioner och en generationsväxling är kommen. Nu ser de fram emot att mäta sig med allsvenskans elit igen och Malmö FF.

Speltips & odds

Ett Malmö FF som är hungriga att revanschera sig sedan deras Europauttåg är inte en lätt match. Laget vill bevisa sig och har tränat på bra sedan ett tag tillbaka, något som AFC Eskilstuna inte har. Bortalaget har ett bristande självförtroende i och med deras degradering till Superettan förra året och har byggt om laget en aning till denna säsong.

Vi tror att Malmö FF att vinna kvällens möte med bravur och med flera mål. Vi spelar därav att hemmalaget vinner både i halvtid/fulltid till 1.50 gånger insatsen, ett odds du kan hitta på Bet365.