Speltips & odds: Liverpool - Atletico Madrid 11/3

Trolig laguppställning, Liverpool

Adrian

Alexander-Arnold – Van Dijk – Gomez – Robertson

Fabinho – Henderson – Wijnaldum

Salah – Firmino – Origi

Trolig laguppställning, Atletico Madrid:

Oblak

Tripper - Savic - Felipe - Hermoso

Correa - Niguez - Llorente - Koke

Felix - Morata

Vill du streama Liverpool - Atletico Madrid kan du gå in på länken här.

Inget att förlora - full fart framåt

Under onsdagskvällen tar Liverpool emot spanska Atletico Madrid i det andra mötet i Champions League åttondelsfinal. I den första matchen vann spanjorerna med 1-0 i Madrid efter en magnifik kämpainsats. Nu reser de till England och utmaningen blir därmed svårare. Atletico Madrid har inte förlorat på sex matcher, men ska nu möta ett Liverpool som har hemmaplan och är i en bra form. Det finns inget att förlora för hemmalaget, det är bara full fart framåt som gäller.

Hemmalaget Liverpool kommer till denna matchen med en 2-1-seger mot Bournemouth i Premier League. Laget har varit oerhört starka i såväl den inhemska ligan som i Champions League denna säsongen, men förlorade deras första Premier League-match på den senaste tiden mot Watford med 3-0 för ett par matcher sedan. Om detta rubbar det starka självförtroende och "go" i laget som har funnits under en längre period återstår att se, men det ser inte så ut. På Anfield har de även en historia av att göra många mål framför sina energiska fans. Liverpool har gjort mål under sina fem senaste hemmamatcher.

Atletico Madrid reser norrut i Europa till denna matchen mot engelska Liverpool. De kommer med ett oavgjort resultat i bagaget, men med ett högt huvud. 2-2 mot ligakonkurrenten Sevilla slutade det spanska toppmötet efter mål av båda anfallarna Alvaro Morata och Joao Felix. Det konstant jobbande laget har de senaste åren varit oerhört svåra att bryta ner och få hål på. Detta är en egenskap Atletico Madrid har format som de behöver få fram till max för att inte släppa in något mål på bortaplan på arenan Anfield under onsdagskvällen. Vi tror att det spanska laget kommer att få det jobbigt mot engelsmännen och att hemmasupportarna kommer att göra allt för att heja fram sitt lag i turneringen.

Speltips & odds

Hemmalaget Liverpool har som sagt en form som heter duga. De leder Premier League överlägset och stormar fram mot titeln. I Champions League vill de avancera ännu mer och har fortfarande läge att göra detta. Spanjorerna är väldigt starka och krigar för varje meter ute på planen, men Liverpool har de snabbaste och en maskin av spelare under Jürgen Klopp.

Med 1-0-underläge har engelsmännen en trygghet på Anfield denna match som de inte hade i det föregående mötet, en trygghet som inte många kan rubba. Detta kommer Liverpool att uttnyttja när Atletico Madrid kommer på besök under onsdagskvällen.

Vi tror att Liverpool vinner mot Atletico Madrid under onsdagskvällen och att de kommer att göra det väldigt svårt för spanjorerna att försvara ledningen i dubbelmötet. Bortalaget kommer att kämpa i mötet, men vi tror att ledningen det inte kommer att räcka till avancemang trots en fördel till denna andra match.

Satsa på vinst för Liverpool till oddset 1.50 som du kan hitta på Bet365. För att få mer för pengarna kan du hitta bra oddsbonusar här.