Trolig laguppställning Leicester:

Schmeichel

Pereira Soyuncu Evans Chillwell

Albrighton Mendy Tielemans

Maddison Vardy Perez

Trolig laguppställning Wolverhampton:

Patricio

Bennett Coady Boly

Traore Moutinho Neves Dendoncker Otto

Jota Jimenez

Sexpoängsmatch direkt för bägge lagen

Leicester - Wolverhampton är tillsammans med Everton och West Ham de fyra lagen som slåss om titel "best of the rest" dvs de lagen som ska vara bäst utanför "the big six". På pappret är det jämnt dessa fyra lagen emellan då det är fyra riktigt stabila trupper.

Givetvis är detta inget som är skrivit i sten men rent logiskt är det dessa fyra lagen som gör upp om 7:e platsen i ligan. Hemmalaget Leicester fick efter många om och men se sin klippa i försvaret Harry Maguire lämna för Manchester United vilket så här nära inpå premiären är ett hårt slag.

Visserligen fick man rejält betalt vilket man säkert kan investera i två eller tre klasspelare men att få in någon såhär snabbt är alltid svårt. Förutom tappet av Maguire ser man starka ut med nytt kontrakt till Tielemans och Maddison samt att man fått in duktiga Perez från Newcastle.

Wolverhampton - förra årets 7:a har varit relativt försiktiga på transfermarknaden utan istället byggt vidare på det material man hade från förra säsongen. Ifjol tog man flertalet poäng mot "the big six" lagen och man var verkligen en frisk fläkt i Premier League men rolig offensiv fotboll.

Det blir alltid lite extra intressant när två lag som slåss om samma sak gör upp oavsett om det är i toppen, botten eller som här i övre mitten av tabellen. Det är oftast just dessa "sexpoängare" som avgör lagens placeringar sinsemellan. Detta kommer helt klart bli en intressant match där vi kan få en fingervisare hur lagen ligger till.

Speltips & Odds: Leicester - Wolverhampton

På förhand känns detta som en otroligt jämn match då lagens kvalite och bredd är jämnlika. Men som i fotboll är det oftast laget med bäst inställning och flest löpmeter som avgör när de då finns liknande kvaliter i bägge lagen.

Hemmaplan är givetvis en fördel men med förlusten av Maguire så här nära inpå ligastarten så tror jag Leicester kan få problem med Wolverhamptons offensiva vapen. Ett spel på x2 ger oddset 1,65 vilket helt klart är spelvärt då ett oavgjort resultat liger nära til hands.

Tips: x2

Odds: 1,65(Bet365)