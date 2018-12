Trolig laguppställning, Leicester

Schmeichel

Pereira - Morgan - Maguire - Fuchs

Mendy - Ndidi

Albrighton - Gray - Maddison

Vardy

Skador: Daniel Amartey, Matty James

Avstängningar: -

Trolig laguppställning, Manchester City

Ederson

Walker - Otamendi - Laporte - Delph

De Bruyne - Fernandinho - Gündogan

Mahrez - Jesus - Sané



Skador: Benjamin Mendy, Claudio Bravo, David Silva

Avstängningar: -

Match: Leicester City - Manchester City, EFL Cup

Datum & tid: Tisdag 18 december, 20:45

Arena: King Power Stadium, Leicestershire

Stream: Bet365

Vill du streama matchen i EFL Cup kvartsfinalen mellan Leicester - Manchester City under tisdagskvällen? Läs här streama Leicester - Manchester City hur du kan göra för att se matchen.

Ska Leicester skrälla ikväll?

Båda lagen har haft en fin period av vinster den senaste tiden, där Leicester har oftast krigat sig till segrar och City vunnit match efter match med sin tekniska förmåga. Med det hektska schemat som är under julen kan det dock möjligtvis roteras friskt och bänkspelare få chansen att visa vad de går för. Ska hemmalaget Leicester slå från underläge ikväll?

Leicester har haft en form som pekat uppåt, trots föregående förlustmatch mot Crystal Palace och mot Tottenham i Premier League. Laget ligger just nu på en 12:e plats i ligan efter 17 matcher och fått med sig poäng i tajta tillställningar. Efter klubbens ordförandets död i höstas har Vardy och Co. försökt skaka av sig det obehagliga beskedet så gott det går och prestera på planen. Om denna form nu spruckit får vi se ikväll då de ställs mot ligatvåan i EFL Cup-kvarsfinal.

Bortalaget för kvällen Manchester City är alltjämt med tränare Guardiola vid sidan av linjen ett lag som dominerar och vinner matcher. Laget ligger för närvarande tvåa i Premier League med en poäng bakom serieledaren Liverpool. I den senaste matchen vann de mot Everton hemma på Etihad Stadium med klara 3-1. Laget ser ut att ha skakat av sig matchen mot Chelsea som slutade i en förlust med 2-0 i London för två matcher sedan.

Två fakta till matchen:

Manchester City har vunnit de senaste 4 matcherna mot Leicester

Manchester City har inte spelat oavgjort under sina 5 senaste matcher

Speltips & odds: Leicester - Manchester City

Leicester har förlorat sina två senaste matcher och har tappat lite den form som de visat under hösten. Bortalaget City har däremot visat vad de besitter under hela säsongen och är stora favoriter även i denna matchen. Det kan bli att laget roterar en aning och tar in spelare som annars inte får så mycket speltid. Oavsett tror vi de vinner ikväll.

Vi spelar den raka 1:an till 1.36 gånger pengarna, vilket du kan hitta på Bet365.

Tips: Manchester City vinner

Odds: 1.36, Bet365

För att ta del av bet365 live streaming behöver du ha finansierat spelkonto, eller bettat de senaste 24 timmarna. Notera att delar av utbudet kan vara blockerade av din IP-adress. Regler & villkor gäller – 18+