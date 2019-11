Streama

Praktisk info om matchen:

Match: Leicester – Arsenal

Datum & tid: 9/11–2019

Arena: King Power Stadium

Stream: ViaPlay

Trolig laguppställning, Leicester

Schmeichel

Pereira – Evans – Söyüncü – Chilwell

Pérez – Tielemans – Ndidi – Maddison – Barnes

Vardy

Trolig laguppställning, Arsenal

Leno

Chambers – Sokratis – Luiz – Tierney

Torreira – Guendouzi

Pépé – Willock – Aubameyang

Lacazette

Arsenal fortsatt svaga på bortaplan

Arsenal har inte den bästa formen som man kan tänka sig just nu. Veliga Arsenal är under stor press av både medier, fans och ägare som i sin tur förväntar sig mycket mer av Unai Emery och spelarna. Men den som framförallt står i skottgluggen är ingen annan än tränaren Unai Emery där somliga menar att han har ”konstiga” taktiker och att han gör bisarra byten samtidigt som han väljer vissa spelare över andra som egentligen borde spela. Svårast för Unai Emerys Arsenal verkar vara spelet under hög press på bortaplan, något som även kunde vittnas om från förra säsongen.

Leicester å andra sidan går det mycket bättre för i alla fall. ”Underdogsen” Leicester befinner sig för närvarande på fjärde plats och som hittills har bjudit på en utomordentlig insats i Premier League. ”The Foxes” har fortfarande inte förlorat en enda match på hemmaplan denna säsong. Efter fem spelade matcher har laget vunnit fyra matcher och spelat en oavgjord på hemmaplan.

Speltips

Som tidigare nämnt i artikeln har Arsenal det väldigt tufft just nu. Bortaspels-formen är bristande och Unai Emery är tvungen att agera annorlunda ifall vi ska se förbättringar på den fronten. Leicester City däremot är väldigt formstarka och konsekventa just nu.

Leicester kommer troligtvis att pressa högt upp på plan och spela på det som Arsenal har svårast med, det vill säga spel under hög press.

Vi tror att Leicester kommer att vinna matchen till oddset 1.95 på Bet365