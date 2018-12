Hemmalaget Juventus är det bättre laget och leder Serie A komfortabelt. Vi tror på ännu ett steg mot guldet under fredagen i matchen mot Inter.

Trolig laguppställning, Juventus

Szczesny

De Sciglio - Bonucci - Chiellini - Cancelo

Matuidi - Bentancur - Cuadrado

Dybala - Mandzukic - Ronaldo

Skador:

Avstängningar: -

Trolig laguppställning, Inter

Handanovic

D'Ambrosio - De Vrij - Skriniar - Asamoah

Brozovic - Valero

Perisic - Mário - Baldé

Icardi

Skador: -

Avstängningar: -

Italienska storlagen gör upp

Ligaledaren Juventus är odiskutabel etta i Serie A efter 14 spelade matcher. Om Inter ska hindra deras dominans är det hög tid att börja nu. Hemmalaget har ännu inte förlorat en match i ligan. När ska formdippen komma?

Cristiano Ronaldos lag kommer under fredagskvällen till spel med en 0-3-seger i ryggen mot Fiorentina i föregående match, vilket definitivt stärkt dem ytterligare. Laget har gjort mål under sina senaste sju hemmamatcher och kan förlänga denna svit mot Inter. De har inte heller spelat oavgjort under sina senaste åtta matcher.

Bortalaget Inter reser till Turin för att försöka ta poäng och spräcka Juventus förlustfria svit. I senaste matchen spelade Inter 2-2 borta mot ett sargat Roma. Laget har inte heller vunnit mot Juventus under sina tre senaste matcher, något som talar emot dem under fredagen. Inter parkerar just nu på en tredjeplats i Serie A med tre poäng bakom Napoli och hela 11 poäng bakom serieledaren Juventus. Kan Ronaldos lag hejdas?

Juventus - Inter: Speltips & odds

Juventus fortsätter sitt tåg och är Italiens överlägset bästa lag just nu. Inter har en sådär form den senaste tiden, medan Turin-laget oftast vinner. Det ska mycket till om hemmalaget ska ge Inter något i denna matchen.

Med oddset 1.57 kan du spela på Juventus, och är något vi tror på i denna match mot Inter. Spela den raka 1:an till 1.57 gånger pengarna nu på Bet365.

Streama Juventus - Inter

Om du vill streama matchen Juventus - Inter via nätet kan du hitta er en live stream till matchen från Serie A inne på Bet365. Skapa ett konto och gör en insättning på minst 50 kronor och du kan börja se på fin, internationell fotboll när den är som bäst.

Du kan se alla matcher från Serie A om du vill och titta på fotboll på yttersta klass. Du kan även tippa på matchen medan du kollar på en match.

Match: Juventus - Inter, Serie A

Datum & tid: Fredag 7 december, 20:30

Arena: Allianz Stadium, Turin

Stream: Bet365

För att ta del av bet365 live streaming behöver du ha finansierat spelkonto, eller bettat de senaste 24 timmarna. Notera att delar av utbudet kan vara blockerade av din IP-adress. Regler & villkor gäller – 18+