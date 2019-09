Trolig laguppställning, IF Elfsborg

Rönning

Holst - Portillo - Henriksson - Kaib

Karlsson - Hummet - Olsson - Ishizaki - Lundevall

Frick

Trolig laguppställning Malmö FF:

Dahlin

Nielsen - Bengtsson - Knudsen

Larsson - Bachirou - Christiansen - Traustason - Rieks

Antonsson - Rosenberg

Mycket talar för en bortaseger

En hel del skriverier har varit på den senaste tiden om danske målvakten Kevin Stuhr Ellegaard, som enligt rapporter var överens om nytt kontrakt men som drogs in, som förmodligen inte gynnar laget. Hemmalaget IF Elfsborg åker dessutom till denna matchen med ett hyfsat självförtroende på plan. I deras senaste match spelade laget 2-2 på bortaplan mot ett piggt AFC Eskilstuna som tog ledningen genom Malmö-lånet Adi Nalic. Laget ligger på en niondeplats i allsvenskan, på samma poäng som Örebro SK, efter en svag vår men har knippt värdefulla poäng på det senaste nu i höst. Inte mycket att spela för IF Elfsborg mer än att inte tappa för många poäng för att inte riskera komma nära nedflyttningskvalsstrecket.

Från Kiev på torsdagen samma vecka till Borås på söndagen reser laget uppåt i landet från Skåne. Malmö FF har flera matcher på kort tid vilket öppnar för att rotera truppen och ge spelare chanser som inte är ordinarie startspelare. Under torsdagskvällen förlorade laget i Europa League Grupp B:s första match mellan Dynamo Kiev - Malmö FF. 0-1 var ett faktum efter en solid defensiv insats under större delen av matchen men fick vika sig med sex minuter kvar och Dynamo Kiev knep segern tillslut. Nu kollar Malmö FF framåt och mot allsvenskan återigen med start idag. De har ett fint facit i allsvenskan på det senaste som ger en tryghhet. I deras senaste match vann Malmö FF med 1-0 hemma på Stadion mot toppkonkurrenten IFK Norrköping, en match där bortalaget började starkast men som Malmö FF avslutade starkast och gjorde vad som behövdes. Nu ligger IF Elfsborg som ny motståndare, ett lag som bortalaget ser som en byggsten till att ta guldet före konkurrenter som AIK och Djurgårdens IF. En vinst här är nödvändig och något som vi tror kommer att bli verklighet.

Speltips & Odds: IF Elfsborg - Malmö FF

Hemmalaget IF Elfsborg har inte mycket att spela för då det är för många poäng upp till IFK Norrköping. Med kaosskriverier i veckan med avstängde målvakten Ellegaard som tagit uppmärksamhet tror vi att Malmö FF kommer att komma utt väldigt taggade på att ta kliv mot serieledande Djurgårdens IF och ta upp kampen om guldet i allsvenskan. Bortalaget kommer att visa sin bredd i truppen i detta mötet och ge spelare chansen som kommer att ta dem.

Vi tror Malmö FF tar en komfortabel bortaseger under söndagskvällen som har oddset 1.57 på Bet365. Satsa på en seger för tredjeplacerade Malmö FF och ta del av dramatiken i guldstriden.