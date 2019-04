Helsingborgs IF - GIF Sundsvall: 25/04/2019 15:30

Trolig laguppställning, Helsingborg

Joelsson

Randrup – Holgersson – Granqvist – A. Eriksson

J. Persson – Abubakari

Moro – R. Jönsson – A. Farnerud

Wanderson

Trolig laguppställning, GIF Sundsvall

Eskelinen

Moros – Blomqvist – P. Konate

Tamimi – Batanero – T. Eriksson – O. Berg

M. Sema – Hallenius – Wilson

Var GIF Sundsvall en "one-hit-wonder"?

Helsingborgs IF är inte vilken nykomling som helst, utan kan stoltsera med en trupp bestående av klasspelare som Andreas Granqvist, Markus Holgersson, Alexander Farnerud, Rasmus Jönsson och Wanderson do Carmo. Spelare som under de senaste åren hållit toppklass i Allsvenskan i vissa fall och toppklass i ryska ligan i andra fall.

Laget från Skåne har inlett säsongen med två segrar och två förluster. Hemma på Olympia har man besegrat två väntade topplag – IFK Norrköping och Hammarby – medan man på bortaplan fått stryk av de båda Göteborgslagen BK Häcken och IFK Göteborg.

Det återstår fortfarande att se om GIF Sundsvall bara hade en fantastisk säsong ifjol, eller om man är ”på riktigt”. Att döma av de två första matcherna – kryss mot DIF och seger mot MFF – pekade mycket åt det sistnämnda, men de påföljande förlusterna mot Elfsborg och Kalmar är en aning olycksbådande.

Speltips

GIF Sundsvall har inte övertygat oss den här säsongen. Vi undrar fortfarande om förra säsongen var en så kallad ”one-hit-wonder”, och om de kommer att återgå till att vara ett anonymt lag strax ovanför bottenstriden.

Helsingborg har imponerat med fin fotboll och en Alexander Farnerud i slag. Även resterande del av den glänsande offensiven i form av Andri Runar Bjarnason, Wanderson och Rasmus Jönsson har imponerat.

Vi spelar den raka 1:an till 2.00 gånger pengarna på Bet365.

Tips: GIF Sundsvall vinner matchen

Odds: 2.00, Bet365

Streama Helsingborg – GIF Sundsvall

Är du ute efter att streama Helsingborg – GIF Sundsvall? För att titta på matchen via live stream behöver du ett konto på CMore, där du kan se matchen direktsänt online. Skaffa kontot och titta på fotboll från Allsvenskan!

Det går att kolla på din Helsingborg – GIF Sundsvall live stream från valfri plattform. Se matchen från mobil, dator, surfplatta eller använd något smidigt verktyg för att koppla sändningen till din TV.