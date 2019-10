Hammarby IF - BK Häcken: 2/11/2019 13:00

Trolig laguppställning, Hammarby

Wiland

Sandberg – Fenger – Magyar – Widgren

Bojanic – Andersen

Kacaniklic – Djurdjic – Tankovic

Khalili

Trolig laguppställning, Häcken

Abrahamsson

A. Andersson – Toivio – Lindgren – Arkivuo

Berggren – Faltsetas

Yasin – Irandust – Lundberg

Kizito

Hammarby måste göra mycket mål

Endast en omgång återstår av Allsvenskan, och årets toppstrid är den hetaste på många år. Tre lag kan fortfarande vinna SM-guld, och samtliga har fullt realistiska möjligheter att göra så.

Trots målrekord i Allsvenskan ligger inte Hammarby först, och trots målrekord har man inte bäst målskillnad i serien. De väldigt många onödiga insläppta målen (fler än vad Djurgården och Malmö släppt in tillsammans) har gjort att man går en tajt strid mot MFF inför den sista områden, och det är Malmö som sitter i pole position.

Men för att den kampen ens ska bli av betydelse krävs att Djurgården förlorar sin match mot Norrköping, vilket är långt ifrån omöjligt. Norrköping har vunnit sina åtta senaste hemmamatcher, och matchen spelas just på Östgötaporten.

Hammarby behöver hur som helst besegra Häcken med fler mål än vad Malmö slår Örebro med i sista omgången. Det är bara för Hammarby att ösa på med sin tokoffensiv, och på hemmaplan snittar man minst 3 mål per match. Dock släpper man även in i snitt 1 mål per match.

Hammarby kan glädjas över att Häckens högerback Godswill Ekpolo missar matchen, då han blev utvisad mot Norrköping senast.

Speltips & odds

Hammarby kommer att behöva gå ut och ösa på från första minut för att försöka vinna med fler mål än Malmö, och därför känns det troligt att de hinner med att åtminstone göra ett – och förhoppningsvis inte släppa in något – innan halvtid.

Vi tror att Hammarby leder i halvtid och vinner när domaren blåst av för full tid, och spelar detta till 2 gånger pengarna på Bet365.