Trolig laguppställning Hammarby:

Wiland

Sandberg Fenger Magyar Solheim

Tankovic Andersen Bojanic

Khalili Djurdjic Kacaniklic

Trolig laguppställning Helsinborg:

Lindegaard

Holgersson Liverstam Granqvist Eriksson

Svensson Abubakari Landgren Benyu Wanderson

Gero

Kan Helsingborg sätta stopp för formtoppade Bajen?

Det är ett formtoppat Hammarby som tar emot Helsingborg ikväll, med fyra segrar på de fem senaste såg de ut som man verkligen skulle komma ikapp Djurgården, Malmö och AIK i toppen. Men med ett snöpligt poängtapp senast mot Kalmar har man fortfarande sex poäng upp till serieledning.

Matchen mot Kalmar var matchen man hade tillgodo på de övriga toppkonkurrenterna men med 10 minuter kvar och upp 2-0 slarvade man bort läget och istället slutade matchen 2-2 och därmed två förlorade poäng. Gjort är gjort och nu väntar en viktig match mot Helsingborg där man helt enkelt inte har råd att slarva bort fler poäng om man på allvar vill vara med i guldstriden.

Rent spelmässigt har de stundtals sett magiskt ut för Bajen som bokstavligen öst in mål(19 mål på de 5 senaste) på slutet. Men precis som under hela våren har det varit just försvarsspelet som inte riktigt funnit där. Ikväll möter man ett Helsingborg som man inte riktigt vet var man har.

Om man kollar endast på spelarmaterialet så finns det mycket kvalite i laget även om många av dessa är 30+ år. Erfarenhet finns och med nyligen inplockade Lindegaard(tidigare Manchester United) och Henke Larsson på tränarposten finns det kunskap som räcker och blir över iallafall på en allsvensk nivå.

Dock har det endast blivit en poäng på de tre senaste matcherna för Helsingborg som gör ett litet ryck från de tre nedersta lagen i tabellen. Men det kommer bli tufft då Hammarby är i form och har spelare i klass på i princip varje position.

Speltips & Odds: Hammarby - Helsingborg

Hammarby på hemmaplan är favoriter utan snack särskilt mot ett formsvagt Helsingborg som inte har konstgräs som sitt favoritunderlag. Hemmalaget har som sagt öst in mål i årets allsvenska och vi ser inga indikationer på något annorlunda utfall i den här matchen. Ett spel på Hammarby mål i bägge halvlekarna ger oddset 2,10 vilket lockar otroligt mycket och kommer att spelas.

Tips: Hammarby mål i bägge halvlekarna

Odds: 2,10(Bet365)