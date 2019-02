Trolig laguppställning, Fiorentina

Lafont

Laurini – Ceccherini – Pezzella – Biraghi

Gerson – Veretout – E. Fernandes – Chiesa

Mirallas – Muriel



Skador: Vitor Hugo

Avstängningar: -

Trolig laguppställning, Napoli

Meret

Maksimovic – Albiol – Koulibaly – M. Rui

Callejon – Allan – F. Ruiz – Zielinski

Milik – Insigne



Skador: Vlad Chiriches

Avstängningar: -

Den colombianske Ronaldo har levererat direkt

Fiorentina har gjort en av januarifönstrets klart bästa värvningar, åtminstone att döma av målproduktionen så här långt.

Den förre Udinesetalangen Luis Muriel har haft det väldigt svårt att få speltid i Sevilla den senaste säsongen, och Fiorentina passade på att låna in ”den colombianske Ronaldo”, som Muriel kallas då hans spelstil påminner om den brasilianske Ronaldo.

Muriel har gjort omedelbar succé i sin nya, om än tillfälliga klubb. Två klassmål i debuten mot Sampdoria, ett nytt mål mot Chievo, sedan mål och assist mot Roma. Den senaste matchen, mot Muriels gamla klubb Udinese, var första gången Muriel gick mållös av planen för Fiorentina.

Ikväll ska Muriel försöka att näta på nytt, men på andra sidan planen står en tuff motståndare. Napoli, två i Serie A, ska försöka fortsätta att så smått närma sig Juventus. Napoli har ännu inte förlorat en ligamatch under 2019, men det har inte Fiorentina heller.

Fiorentina - Napoli: Speltips & odds

Vi blev ganska klart förvånade när vi såg oddsen på målspelen i den här matchen. Under 2,5 mål betalar 1.90, och det gör även över 2,5 mål. Enligt oss är det klart större chans att det blir mycket mål än få mål.

Fiorentina är väldigt ofta inblandade i målrika matcher. Tar vi bara resultaten från matcherna sedan Muriel anlände så har vi: 3-3 mot Sampdoria, 4-3 mot Chievo, 7-1 mot Roma, 1-1 mot Udinese.

Tittar vi på hela Fiorentinas säsong i Serie A ser vi att det blivit 58 mål på 22 matcher, vilket blir 2,64 mål per match i snitt (på hemmaplan blir det 3,1 mål per Fiorentinamatch). Napoli i sin tur har haft 60 mål på sina 22 matcher = 2,73 mål per match (2,5 mål per Napolimatch borta).

Tips: Över 2,5 mål

Streama Fiorentina – Napoli

Match: Fiorentina - Napoli, Serie A

Datum & tid: Lördag 9 februari, 18:00

Arena: Stadio Olimpico, Rom

