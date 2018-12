Trolig laguppställning, Everton

Pickford

Coleman - Keane - Mina - Zouma - Digne

Richairlison - Gomes - Sigurdsson - Bernard

Calvert-Lewin

Skador: -

Avstängningar: -

Trolig laguppställning, Tottenham

Gazzaniga

Trippier - Alderweireld - Davies - Rose

Sissoko - Winks - Alli

Eriksen - Moura

Kane

Skador: Davinson Sanchez, Eric Dier, Jan Vertonghen, Moussa Dembélé, Serge Aurier, Victor Wanyama, Vincent Janssen

Avstängningar: -

Nu har hemmalaget sin chans

Båda lagen har en chans i denna match att ta in på ligakonkurrenterna. Everton mot en Europa League-plats och Tottenham för Champions League alternativt titeln, om det går vägen.

Hemmalaget Everton parkerar just nu på en elfteplats i ligan med få poäng upp till de andra lagen. Med endast tre poäng upp till storspelande Watford på sjundeplats och fem till Manchester United gör att laget kan hota andra lag om en topplacering vid vinst idag. Om det ska gå vägen för Everton måste dock nyckelspelarna leverera, vilket inte alla har gjort denna säsong. I förra matchen förlorade de mot Manchester City med 3-1 på bortaplan. På hemmaplan har de gjort mål under deras sju senaste hemmamatcher, men inte lyckats vinna på deras senaste fyr matcher.

Tottenham med Kane i spetsen har visat sig från sin rätta sida under höstsäsongen. Laget ligger just nu på en tredjeplats med fem poäng upp till ligaaspiranten City, två om de vinner mot Everton. Under den föregående matchen vann laget mot Arsenal i Londonderbyt med 2-0 på Emirates. Ett resultat som visar deras styrka denna säsong. Tottenham har dessutom vunnit sina senaste tre matcher mot Everton. Det pekar på att de fortsätter med den trenden under dagen.

Everton - Tottenham: Speltips & odds

Tottenham är i en bättre form än Everton, ett lag som har en hög nivå i sig, något som de har visat under säsongen. Vi spelar på en bortavinst för Tottenham för 2.25 gånger pengarna som finns att hitta på Bet365.

Tips: Tottenham vinner

Odds: 2.25, Bet365

