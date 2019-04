Match: Djurgårdens IF - IFK Göteborg, Allsvenskan

Datum & tid: Måndag den 15 april klockan 19:00

Arena: Tele2 Arena, Stockholm

Stream: CMore

Trolig laguppställning, Djurgården

Bråtveit

Fonn Witry - Danielsson - Berg - Käck

Ulvestad - Karlström - Ajdarevic

Ring - Buya Turay - Bärkroth

Trolig laguppställning, IFK Göteborg

Anestis

Ohlsson - Starfelt - Calisir - Wernersson

Erlingmark - Barny

Nygren - Karlsson Lagermyr - Kharaishvili

R. Söder

Kan Göteborg och Nygren spinna vidare på succén?

IFK Göteborg är en skugga av sitt forna jag, och inför den här säsongen är det många som tippar att laget riskerar att dras in i bottenstriden.

”Blåvitt” inledde Allsvenskan 2019 med att förlora mot nykomlingarna AFC Eskilstuna med 3-1, och mot Elfsborg verkade det inte gå mycket bättre. Man var totalt utspelade under första tjugo, men sedan lyckades man genom Patrik Karlsson Lagermyr ta ledningen och därefter rullade det bara vidare. Göteborg besegrade Elfsborg med 3-0, och man hann även med att missa en straff. Den som stack ut som allra mest positivt var 17-årige Benjamin Nygren, som gjorde två assist och ett mål.

Djurgården ser rätt bra ut i år, och laget är kan gå upp i serieledning vid vinst ikväll. ”Järnkaminerna” har kryssat mot Sundsvall och sedan utklassat Örebro med hela 3-0.

Senast Göteborg vann en allsvensk match borta mot Djurgården var år 2011, då spelare som Pa Dembo Touray, Sebastian Rajalakso, Mattias Jonson lirade för DIF och Göteborg kom med spelare som Hannes Stiller, Hjalmar Jonsson och Stefan Selakovic.

Djurgården - IFK Göteborg: Speltips & odds

Djurgården övertygade mot Örebro senast, och spelar nu på hemmaplan där man vill ge sin fantastiska och stora publik den seger de inte fick i premiären mot Sundsvall.

Göteborg vann visserligen mot Elfsborg med stora siffror, men det är fortfarande väldigt svårt att veta vart man har laget. De är mycket oförutsägbara, men det mesta lutar väl ändå åt att de förlorar den här matchen.

Vi spelar den raka 1:an till 1.61 gånger pengarna på Bet365.

Tips: Djurgården vinner

Odds: 1.61, Bet365

Streama Djurgården – IFK Göteborg

Det är en enkel lek att streama Djurgården – IFK Göteborg live på nätet. Allt du måste göra för att se matchen direktsänt på internet är att skaffa ett konto på CMore, där den visas direkt.

Skaffa ditt konto på CMore, välj abonnemanget C More All sport (där du kan titta på alla matcher från Allsvenskan) och titta på Djurgården – IFK Göteborg live stream. Det går också att köpa en matchbiljett till just den här matchen, för att just se Djurgården – Göteborg.

Det går att titta på din livesändning från valfri plattform, titta från mobil, surfplatta eller dator! Du kan dessutom koppla sändningen till din TV med hjälp av till exempel en HDMI-kabel eller Chromecast.