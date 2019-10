Trolig laguppställning, Djurgården

Vaiho

Fonn Witry – Une Larsson – Danielsson – Käck

Karlström – Ulvestad

Bärkroth – Edwards – J. Ring

Kujovic

Trolig laguppställning, Hammarby

Blazevic

Sandberg – Magyar – Fenger – Widgren

Bojanic – Andersen

Rodic – Kacaniklic – Tankovic

Djurdjic

Derby om SM-guldet

Inför den här säsongen var det inte många som trodde att Djurgården skulle blanda sig i de allra översta placeringarna av Allsvenskan. Visst fanns det en del duktiga spelare – inte minst Une Larsson, Erik Johansson, Ajdarevic och Buya Turay – men att det skulle räcka till topp tre kändes uteslutet.

Djurgården har dock förvånat alla, och radat upp vinster efter vinster. När man trodde att de snart skulle falla av har ytterligare segrar kommit, och med fyra återstående omgångar ligger man etta.

Bakom Djurgården jagar Malmö, Hammarby och AIK. I och med att Hammarby har kvar att möta både Djurgården och Malmö är man ensamma med Djurgården om att ha allt i egna händer inför avslutningen. Men då krävs flera topprestationer från de grönvita.

Hammarby kommer till den här matchen med fyra raka segrar, varav den allra mest glädjande både för fansen och för guldstriden givetvis var den i derbyt mot AIK. Seger mot Djurgården och man är bara tre poäng från förstaplatsen.

Hammarbys skadeläge ljusnar något

Någonting som plågat Hammarby mycket under säsongen har varit alla de återkommande skadorna. Under våren var det försvararna som åkte på skador var och varannan vecka, men under hösten har det istället varit spelare från offensiven – främst då Imad Khalili och Aron Jóhannsson – som tvingats stå över matcher.

Till derbyt har skadeläget börjat ljusna, men inte klarnat upp helt. Imad Khalili och David Fällman är ”nog” tillbaka i truppen, enligt Stefan Billborn. Samtidigt är Aron Jóhannssons medverkan ytterst tveksam, men Jeppe Andersen är åtminstone tillbaka från avstängning och kommer att gå rakt in i startelvan.

Någonting som bekymrar Hammarby är frågetecknet kring Johan Wiland. På lördag kommer tränarstaben ta beslut om huruvida han kan spela eller inte, men läser man mellan raderna på Billborns uttalanden om att ”Det inte är hela världen om Johan missar matchen för vi har bara förlorat en match med Davor” kan man ana att det mest troliga kanske är att Wiland missar matchen.

Visst stämmer det att Hammarby bara förlorat en match med Blazevic (borta mot Häcken 1 juli) men han har dessvärre inte övertygat utan sett rentav svajig ut i flera matcher.

Vid det här laget kan väl ingen ha missat att Djurgården har problem med att vinna derbyn. I år har laget besegrat motstånd efter motstånd och bara förlorat tre matcher. Men, dessa tre förluster kom i tur och ordning mot Hammarby, AIK och därefter AIK igen.

Sedan Hammarby kom upp till Allsvenskan 2015 har lagen mötts i nio allsvenska derbyn, varav Hammarby vunnit sex, två slutat oavgjort och Djurgården vunnit ett.