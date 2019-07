Trolig laguppställning England:

Bardsley

Bronze Houghton Bright Stokes

Walsh Kirby Scott

Duggan White Parris

Trolig laguppställning USA:

Naeher

O`Hara Dahlkemper Sauerbrunn Dunn

Lavelle Ertz Mewis

Heath Morgan Rapinoe

Finalkaraktär i semifinalen

England - USA är en match som de vattnas i munnen kring. Två utav de absolut största favoriterna i detta mästerskap ska alltså göra upp om en finalplats i VM 2019. Detta kommer bli en otrolig nagelbitare tror vi på sportal då lagen är oerhört jämna och detta hade lika gärna kunnat vara de två finallagen.

England som vann sin grupp besegrade först Kamerun i åttondelsfinalen för att sedan skicka ut Norge i kvartsfinalen där bägge matcherna slutade i klara 3-0 till England. Faktum är att man vunnit samtliga matcher under detta mästerskapet då man i gruppen tog maximala nio poäng. Men det kanske mest imponerande är att man under mästerskapet endast släppt in ett mål på fem matcher.

Försvaret i England är ramstarkt och där man har en målvakt i Bardsley som är världsklass. Sen slutspelet tog fart har även spelet sett mer flytande och levande ut och man ser ruggigt starka ut. Phil Nevilles tjejer kommer in till den här matchen som lite underdogs men med en stor portion självförtroende.

USA har även dem vunnit alla sina matcher under mästerskapet och har en målskillnad på imponerande 22-2. Dock hade man hårt motstånd i både åttondelsfinalen och kvartfinalen där man bägge gångerna lyckades vinna med 2-1(Spanien & Frankrike) och där storstjärnan Megan Rapinhoe stått för alla fyra målen(!).

USA har flera världstjärnor och en utav dem är livsfarliga Alex Morgan. De två kommer vara nycklarna till en eventuell final för USA. Men som sagt så har England VM:s hittils bästa försvar så det ska bli intressant hur VM:s bästa anfall ska bryta igenom The Lioness mur där bak.

Speltips & Odds: England - USA

Även om England hittils imponerat och man har flera spela i världsklass så är USA favoriter i denna matchen. Bägge lagen kan anfalla men även försvara så ett scenario med ett par mål men inte allt för många känns allra mest realistiskt. Just därför känns spelet 2-3 mål i matchen till oddset 1,95 väldigt lockande och kommer således att spikas.

Tips: 2-3 mål i matchen

Odds: 1,95