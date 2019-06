Match: Chile - Sverige, fotbolls-VM (damer)

Datum & tid: Tisdag den 11 juni klockan 18:00

Arena: Roazhon Park, Rennes

Trolig laguppställning, Chile

C. Endler

R. Soto – C. Saez – C. Guerrero - Galaz

Zamora – Y. Aedo – Araya

M. José Rojas – Lara - Urrutia

Trolig laguppställning, Sverige

Hedvig Lindahl

Hanna Glas – Linda Sembrant – Nilla Fischer – Magdalena Eriksson

Sofia Jakobsson – Elin Rubensson – Caroline Seger – Fridolina Rolfö

Kosovare Asllani

Stina Blackstenius

Sverige storfavoriter i premiären

Efter en spännande helg med många underhållande matcher är det dags för Sverige att äntra damernas fotbolls-VM. Äntligen får vi se Caroline Seger och Kosovare Asllani mäta sig med många av de bästa spelarna i världen. Här kan ni läsa om hur ni gör för att streama dam-VM i fotboll 2019.

I Sveriges premiär är det Chile som väntar. De chilenska damerna gör sitt första världsmästerskap någonsin, och Sverige gäller som stora favoriter. På världsrankingen finner vi Chile på plats 39, medan Sverige är rankade 9:a.

Chile formerar oftast laget med 4-3-3 och gillar att spela via kanterna, där yttrarna allt som oftast använder sin teknik för att skära inåt då inläggsspel inte passar sig sett till Chiles bristande längd. Hanna Glas och Magdalena Eriksson kan med andra ord få en del att göra, och det gäller att de är på tårna mot Chiles små, kvicka lirare.

Den största stjärnan hos Chile är Christiane Endler (PSG), som nyligen utseddes till franska ligans bästa målvakt. Om Chile ska ha något att hämta i den här turneringen vill det sig att målvakten storspelar i varje match.

Speltips

Att det blir svensk seger här ska det verkligen inte vara något snack om. Chile gör sitt första VM någonsin medan Sverige är en av världens mest framgångsrika nationer.

Även om Chile visserligen kvalat in denna gång ska vi komma ihåg att motståndet i Sydamerika – utöver Brasilien – är väldigt svagt.

Visst är Chiles målvakt duktig, men Sverige står med världsstjärnor på varje position och Endler kommer inte att orka hålla tillbaka den svenska offensiven på egen hand.

Oddset på svensk seger står i 1.16, och det är inget vi känner för att spela på. Men vi tror att Sverige vinner båda halvlekarna, och spelar detta till 2.20 gånger insatsen.