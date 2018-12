Trolig laguppställning, Chelsea

Kepa

Azpilicueta - Rüdiger - Christensen - M. Alonso

Kanté - Fàbregas - Loftus-Cheek

Willian - Morata - Hazard



Skador: Charly Musonda, Marco van Ginkel, Ross Barkley, Victor Moses

Avstängningar: -

Trolig laguppställning, Manchester City

Ederson

Walker – Stones – Laporte – Delph

B. Silva – Fernandinho – D. Silva

Sterling – G. Jesus – Sané



Skador: Claudio Bravo, Benjamin Mendy, Kevin De Bruyne, Oleksandr Zinchenko (tveksam), Sergio Agüero (tveksam)

Avstängningar: -

Chelsea har dålig form

Maurizio Sarri kom in till Chelsea och satte sin omedelbara prägel på laget. Chelsea såg ruskigt bra ut under de första månaderna, och detta trots att Sarri kom till klubben förhållandevis sent under sommaren.

De senaste matcherna har dock kvalitén på spelet sett sämre ut, och poängtappen har blivit allt fler. Av Chelseas senaste 4 ligamatcher har man bara vunnit hemma mot Fulham, samtidigt som man kryssat hemma mot Everton och förlorat både mot Tottenham och Wolves.

Manchester City har gjort en nästa lika bra start på säsongen som man gjorde ifjol. Laget har efter 15 omgångar resultatraden 13-2-0 (laget hade 14-1-0 ifjol) och verkar ostoppbara. Dock har Liverpool inlett säsongen nästan lika bra och ligger blott 2 poäng bakom.

Chelsea ligger för tillfället 10 poäng bakom Manchester City, och bör verkligen vinna om man på något sätt vill kunna drömma om ligatiteln. Dessutom jagar Arsenal alldeles bakom, på samma poäng som Chelsea men med sämre målskillnad.

Manchester Citys tränare Pep Guardiola har tidigare talat gott om Chelseas tränare Maurizio Sarri. Pep har sagt att han tycker om Sarris sätt att spela fotboll och att han är jätteglad att Sarri kommit till England.

Chelsea - Manchester City: Speltips & odds

Två riktiga storklubbar ställs emot varandra, där det något sämre laget spelar på hemmaplan. Det mesta borde tyda på att detta blir en jämn match.

Att döma av Chelseas form lär detta dock bli en tuff match för Sarris mannar. Laget har sett riktigt svagt ut under den sista tiden och förlorade mot Wolves under onsdagskvällen. Nu är motståndet många klasser högre.

Manchester City var utan ett par viktiga spelare under tisdagen mot Watford, men vann ändå. Nu kommer Raheem Sterling med mera fräscha till matchen, och vi tror på City här.

Vi spelar den raka 2:an till 1.90 gånger pengarna på Bet365.

Tips: Manchester City vinner

Odds: 1.90, Bet365

Streama Chelsea – Manchester City

Väldigt många kommer att vilja streama Chelsea - Manchester City live, då intresset av att titta på en sådan här match alltid är stort. Att se Premier League direkt är bland det bästa man kan lägga sin tid på, då det alltid är kul att kolla fotboll direktsänt.

För att se Chelsea - Manchester City via live stream behöver du ett konto på Viaplay, då det är den tjänst som visar matchen live. Skapa ditt konto och titta på matchen direkt på nätet.

Det går att koppla din stream från din dator, mobil eller surfplatta till din TV om du önskar.