Trolig laguppställning, Bournemouth

Boruc

Clyne - Cook- Aké - Smith

Brooks - Gosling - Lerma - Fraser

King - Wilson

Skador: Dominic Solanke, Lewis Cook, Simon Francis

Avstängningar: -

Trolig laguppställning, Chelsea

Kepa

Azpilicueta - Rüdiger - Luiz - Alonso

Jorginho - Kovacic - Kanté

Willian - Higuain - Hazard

Skador: Marco Van Ginkel, Jamal Blackman, Danny Drinkwater (tveksam)

Avstängningar: -

Första starten i Premier League

Lagen kommer till denna matchen med en ovishet. Båda har en relativt god form, med några undantag. Hemmalaget Bournemouth ligger på en tolfteplats i Premier League och är på säker mark. Chelsea vill befästa sin fjärdeplats och rygga av en av de största rivalerna Arsenal, som är just nu på samma poäng med Chelsea med en match mindre spelad.

Bournemouth har gjort mål under sina 4 senaste matcher på hemmaplan. I deras senaste match mötte de ligarivalerna West Ham i ett spännande möte. Bournemouth kom segrande ur striden med 2-0 hemma på Vitality Stadium. Det återstår att se om laget kan ta nya krafttag under kvällen igen och knipa till sig en seger mot en annan Londonklubben.

Bortalaget Chelsea kommer till denna matchen med två fina cupsegrar mot Tottenham och Sheffield Wednesday. Laget ser inte helt komplett ut för närvarande och har rustats om lite under januari. Målskytten Higuain har kommit in och ska ta över anfallspositionen från spanjoren Morata som dragit till Atlético Madrid. Argentinaren kan göra sin första Premier League-start någonsin under kvällen, och det återstår att se om han kan lyfta Chelsea ytterligare.

Bournemouth - Chelsea: Speltips & odds

Chelsea är stora favoriter, men spelet ser inte helt fläckfritt ut än så länge under tränare Sarri. Vi tror på att bortalaget kommer att få det tufft idag mot Bournemouth men gå segrande ut tillslut.

Vi tror på en vinst för Chelsea idag och att laget åker hem till London med en trepoängare.

Satsa på en vinst för Chelsea idag för 1.66 gånger pengarna och ta del av detta generösa odds. Du kan göra detta på Bet365, där de sänder allt från matcher till odds som du kan hämta in. Du kan kolla matcher och samtidigt spela på matcher. Gör detta nu och satsa på Chelsea under kvällen.

Tips: Chelsea vinner

Odds: 1.66, Bet365 (odds hämtat 18:22 30/1)

Streama Bournemouth - Chelsea

Om du vill streama matchen mellan Bournemouth - Chelsea kan du kolla här. Du behöver skapa ett konto på Viaplay för att ta del av den engelska fotbollen och mycket mer. Vi visar dig hur du gör här. Du kan titta på alla matcher från Premier League direktsänt och live och mer därtill.

Du kan titta på din live stream från dator, mobil, surfplatta eller TV. Välj valfri plattform och se vilken match du vill från deras utbud idag.