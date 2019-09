Trolig laguppställning Häcken:

Abrahamsson

Ekpolo - Toivio - Lindgren - Andersson

Berggren - Friberg - Lundberg

Yasin - Nilsson - Irandust

Trolig laguppställning AIK:

Linnér

Granli - Karlsson - Mets

Lundström - Larsson - Adu - Elyounoussi - Lindkvist

Goitom - Sigthórsson

"AIK-mötet"

Allsvenska toppstriden är tät och lagen gör nu upp i säsongen slutskede. Alla poäng är välkommna när de allra bästa i serien gör upp, en kvalité som denna matchen kommer att erbjuda. "AIK-mötet", Andreas Alms BK Häcken mot Rikard Norlings AIK ska göra upp.

BK Häcken tar under söndagseftermiddagen emot Stockholmslaget AIK i ett hett möte i toppstriden av allsvenskan. Hemmalaget kommer till denna matchen med vind i seglen. Vinst med 4-1 mot Falkenberg gav besked om att laget vill stanna bland de allra bästa i allsvenskan hela säsongen. Göteborgsklubben ligger för närvarande fyra i ligan med endast en poäng bakom Malmö FF efter tjugotvå omgångar. Vi tror att BK Häcken kommer att visa kvalité i denna match och göra en bra match mot de regerande allsvenska mästarna.

AIK åker nedåt i landet till detta möte för att inte tappa ännu mer mark till de andra lagen från Stockholm. Laget ligger på en andraplacering i detta nu med en poäng mindre än serieledarna Djurgården, som spelar sin match dagen efter. I lagets föregående möte tog just AIK en oerhört tung seger mot nämnda Djurgården på hemmaplan med 1-0 efter mål av Sebastian Larsson på straff. Laget är ute ur Europa League och flertalet spelare har vilat upp sig under landslagsuppehållet vilket innebar inga matcher under en period där kropparna vilades från intensivt matchande. Stockholmslaget kommer att vara väldigt sugna på att gå om konkurrenterna Djurgården i allsvenskan och ta över ledningen, åtminstone tills deras match drar igång.

Speltips & Odds: BK Häcken - Malmö FF

Toppstriden fortsätter och lagen ska göra upp i Göteborg. BK Häcken har hemmafördel, men vi tror att AIK kommer att vara den mest sugna på att vinna denna matchen. Vi tror att matchen kommer att sluta oavgjort efter en jämn tillställning där bortalaget tar ledningen men att sedan BK Häcken gör ett mål med deras offensiva krafter.

Till ett odds på 3.00 på Bet365 kan du satsa på oavgjort i detta spännande möte, en match av den yppersta allsvenska klassen. Gör detta nu för att ta del av denna och känn spänningen.