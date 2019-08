Trolig laguppställning, Bayern München:

Neuer

Kimmich - Süle - Pavard - Alaba

Goretzka - Thiago - Tolisso

Müller - Lewandowski - Coman

Trolig laguppställning, Hertha Berlin:

Jarstein

Leckie - Stark - Rekik - Torunarigha

Darida - Grujic - Duda

Kalou - Ibisevic - Mittelstädt

En hektiskt sommar

De regerande Bundesliga-mästarna Bayern kommer till denna match med en seger i den tyska cupen DFB-pokal med 1-3 mot Energie Cottbus på bortaplan. Målen gjordes av den notoriske polska anfallaren Robert Lewandowski, kantspringaren Kingsley Coman och inhopparen Leon Goretzka. Laget har gjort otroliga 26 mål under sina tre senaste matcher och gjort mål under sina fyra senaste hemmamatcher, något som talar för att de kommer att göra mål i sina matcher. Nu ställs de inför en säsong som erbjuder flera hinder, men också många möjligheter.

Sedan sommarens början har hemmalaget för kvällen Bayern gjort en generationsväxling i laget och värvat in flera spelare och ersatt de som har lämnat. Efter föregående säsong lämnade båda ikonerna Franck Ribery och Arjen Robben, som har spenderat stora delar av sitt fotbollsliv i München, och därav har ett hål skapats att fyllas på mittfältet för Bayern. Laget lyckades i dagarna hämta in kroaten Ivan Perisic på lån från Inter och letar efter ytterligare nyförvärv för att stadga upp delarna. Det har talats febrilt om Leroy Sané till Bayern under hela sommaren, men som olyckligen blev skadad under en Manchester City-match och blir borta i flera månader och ser ut att ha strandat övergången. Nu kollar den tyska jätten efter andra alternativ och behöver få in någon eller några till för att kunna konkurrera på flera fronter, inte bara i Bundesliga.

Huvudstadslaget Hertha senaste match vann de med komfortabla 1-5 borta mot VfB Eichstätt i DFB-pokal. Ligaelvan från föregående säsong har ambitionen att komma högre i Bundesliga-tabellen än tidigare och har förstärkt laget med intressanta spelare som kommer att förstärka laget ytterligare. Bortalaget för kvällen har inte vunnit mot Bayern på deras tre senaste möten när de 2018 vann med 2-0 i Berlin. Nu vill de börja denna säsongen på bästa möjliga sätt och ställs mot fjolårets vinnare av Bundesliga i den första matchen.

Speltips & Odds: Bayern München - Hertha Berlin

Bayern kommer att göra allt för att börja denna säsongen på bästa sätt och försöka vinna den första matchen komfortabelt för att få slut på spekulationer av en sommar där de inte plockat in tillräcklig kvalité på kanterna efter Arjen Robben och Franck Ribery lämnat. Laget har varit sylvassa de tre senaste matcherna och har inte gjort mindre än 26 mål på dessa tre, ett oerhört bra målfacit. Lägg därtill att de är bra på hemmaplan i München.

Vi tror att Bayern vinner denna matchen och kommer att göra flera mål över nittiominuter. I den första halvleken kommer ett mål att trilla in för hemmalaget och även under den andra halvleken vilket gör att de kommer att vinna båda halvlekarna med sina vassa anfallare där framme. Med ett odds på 1.53 kan du satsa på attt Bayern leder matchen i halvtid/fulltid. Du hittar detta odds på Bet365.