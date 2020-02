Speltips & Odds: Athletic Bilbao - Barcelona 6/2

Vi har inte tagit fram en streaming-guide för denna match, men om du vill ta reda på hur du streamar Copa del Rey-matchen mellan Real Sociedad och Real Madrid, så kan du enkelt göra det på länken nedanför:

Streama Real Madrid - Real Sociedad

Trolig laguppställning, Athletic Bilbao

Simon

Capa – Alvarez – Martinez – Yuri

López – Garcia

Munian – Garcia – Cordoba

Williams

Trolig laguppställning, Barcelona

Stegen

Semedo – Pique – Lenglet – Alba

Jong – Busquets – Arthur

Messi – Griezmann – Fati

Barcelona i oklart läge

Barcelona är i en övergångsfas just nu, där spelarna fått nya taktiska instruktioner att vänja sig under nya tränaren Quique Setien. Barcelonas ex-tränare Ernesto Valverde blev petad efter matchen mot Espanyol, då Barcelona spelade 2-2. Med den nya tränaren Setien, har Barcelona hittills vunnit två matcher och förlorat en på totala tre matcher i La Liga. Med det sagt är det svårt att veta hur Barcelona kommer prestera just nu och det kan därmed ta tid för spelarna och tränaren att vänja sig med varandra. Den katalanska klubben ligger för närvarande på den andra platsen i La Liga-tabellen, tre poäng bakom Real Madrid och gör allt de kan för att åter inta första-positionen.

Athletic Bilbao å andra sidan går det lite halvdåligt för. Bilbao ligger för tillfället på nionde plats, och har spelat förvånande fem oavgjorda och en förlust på deras sex senaste matcher i La Liga. Med tanke på deras form just nu, så blir det svårt att tänka sig hur de ska vinna mot Barcelona denna match.

Luiz Suarez och Ousmane Dembele är fortsatt skadade och det är fortfarande oklart när de förväntas vara tillbaka i spel. Istället är det Ansu Fati och Griezmann som gör jobbet på deras positioner.

Atheltic Bilbaos Yuri och Inaki Williams har båda gjort sina varsina 3 mål i turneringen. Spelarna anses vara bland dom topp tre målfarligaste i turneringen just nu och har potentialen att ställa till det för Barcelona i denna match.

Speltips

Som jag tidigare var inne på, så är Barcelona i en övergångsfas vilket innebär att det kommer att ta tid för Barcelona att nå bra resultat. Detta gör att det blir svårt att veta hur denna match kan komma att sluta.

Med tanke på att Athletic Bilbao har spelat många oavgjorda på sistone så säger det oss att de spelar defensivt. Det behöver inte vara så men fem raka oavgjorda borde säga oss åtminstone något.

Vi tror att denna match kommer att sluta som oavgjord till oddset 3.50 på Bet365