Trolig laguppställning Atalanta:

GolliniHateboer Masiello Djimsiti

Castagne De Roon Gomez Freuler Gosens

Illic Zapata

Trolig laguppställning Sassuolo:

Consigli

Lirola Demiral Ferrari Rogerio

Locatelli Magnanelli Duncan

Berardi Djuricic Boga

Atalanta går för att säkra Champions League spel

Hemmalaget kommer in till dagens extremt viktiga match med en finfin form där man på de fem senaste har fyra vinster och en oavgjord. Matchen senast släppte man in ett sent mål mot redan klara ligasegrarna Juventus. Poängtappet var extra surt då man med en vinst hade säkrat Champions League spel.

Men man får ett nytt försök idag och en seger skulle garantera Champions League spel nästa år vilket hade varit en enorm bedrift för den lilla klubben. Bortalaget har kryssat fem av sina senaste sju matcher och har inför dagens match egentligen inget att spela för annat än placering.

Man ligger i mitten av tabellen och kan inte klättra upp men däremot åka ner en eller två placeringar. Motivation slår klass brukar man säga och i detta fallet så är det både motivation och klass för Atalanta.

Atalanta - Sassuolo: Speltips & Odds

Som sagt så har Atalanta ett bättre lag på pappret och lägg där till hemmaplansfördel och en klart högre motivation inför dagens match. Det är mycket som talar för Atalanta idag och får man in ett ledningsmål vill man nog helst bara spela av matchen. Oddset på under 3,5 mål är 1,90 och kommer att spelas!

Odds: 1,90