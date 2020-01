Speltips & Odds: Arsenal – Manchester United 01/1

Streama

Övrig viktig info om matchen:

Match: Arsenal - Manchester United

Datum & tid: 01/1-2020, kl.21:00

Arena: Emirates Stadium

Stream: ViaPlay

Trolig laguppställning, Arsenal

Leno

Maitland Niles – Mustafi – Luiz – Saka

Xhaka – Torreira

Pepe – Özil – Aubameyang

Lacazette

Trolig laguppställning, Manchester United

Gea

Wan Bissaka – Lindelöf - Maguire – Shaw

Matic – Fred

James – Pereira – Rashford

Martial

Arsenal i svagt läge

Arsenal har haft det jobbigt på senaste tiden och har nästan gjort allt för att komma ut ur den dryga svackan. Nu när Mikel Arteta har lett två matcher, en mot Bournemouth och en mot Chelsea, så har resultatet slutat med dystra 1-1 och 1-2. Vissa säger att Mikel Arteta inte har fått tillräckligt med tid igen och andra säger att spelarna inte är så bra. Hursomhelst återstår det för att se huruvida Mikel kommer klara av det eller ej.

Manchester United å andra sidan har börjat komma tillbaka på spåret om vi ser till deras senaste sex matcher, där en slutat i förlust, tre vinster och en oavgjord. Manchester United verkar välförtjänt ha jobbat sig upp till femte plats, vilket indikerar att Ole Gunnar Solskjaer har gjort ett bra jobb hittills.

Arsenals Mesut Özil är beundrad av lagtränaren Mikel Arteta som uppskattar hans tekniska skicklighet. Under tidigare år var Mesut också högt värderad av Arsenals ex-tränare Arsene Wenger. Mikel Arteta menade om Özil att man måste lägga det som hänt åt sidan och blicka framåt. Jag tror vi alla vet att Özil är en speciell spelare med olika parametrar och faser. Ibland är han bra och mår bra och ibland dålig och beter sig efter det. Personligen tror jag att det gäller att lyssna på hur Özil tänker så man kan hitta en gemensam lösning för hur han vill spela och att alltid fungera som ett stöd åt honom.

Speltips

Arsenals svaga form just nu gör det svårt att förutse hur de kommer att spela härnäst, medan Manchester United är relativt stabila just nu.

Vad vi dock har sett är att Arsenal tappat ledningen väldigt snabbt eller att de släppt in mål enkelt på senaste tiden. De har också varit dåliga på att spela under press då passningar och positionering har varit bristfälligt. Hursomhelst, om Arsenal ska ha en chans mot Manchester United ska de lyckas hålla i bollen genom bra passningar, och ha en förmåga att hålla i bollen under press. Om Artetas Arsenal klarar av det så ser det lovande ut.

Arsenal saknar sina prioriterade ytterbackar, och tvingas spela med två spelare som egentligen inte ens är ytterbackar.

Vi tror att matchen slutar som oavgjord till oddset 3.60 på Bet365