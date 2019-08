Streama

Matchen mellan Arsenal och Burnley kan du se på VIaplay.

Viaplay ger dig exklusiv tillgång till Premier Leagues alla matcher. Det är värt pengarna och kommer därmed göra dig till freds. Så gillar du Premier League och vill följa det hela säsongen ut, då föreslår jag att du köper tjänsten redan idag.

1. Gå in på viaplay.se

2. Skapa konto och köp ett abonnemang

3. Titta på Arsenal-Burnley via live stream

Trolig laguppställning, Arsenal

Leno

Maitland Niles – Chambers – Sokratis – Monreal

Guendouzi – Xhaka – Ceballos

Pépe – Lacazette – Aubameyang

Trolig laguppställning, Burnley

Pope

Lowton – Tarkowski – Mee – Pieters

Gudmundsson – Cork – Westwood – McNeil

Barnes – Wood

Arsenal välrustade för omgång 2

Arsenal vann sin senaste öppningsmatch mot Newcastle på bortaplan. The Gunners inledde matchen svagt i termer av att de inte riktigt dominerade matchen och att de lätt tappade bollen. Men stegvis började Arsenal ta över matchen. I andra halvlek såg man att The Gunners började spela mycket bättre boll och det var då de hade total kontroll över matchen. Efter 58 spelade minuter var det Pierre Emerick Aubameyang som stod för 1-0, efter ett inlägg från Maitland Niles. När matchen var slut var jag nästintill helt säker på att Maitland Niles skulle utnämnas till matchens lirare eftersom han gjorde så mycket i spelet (gjorde viktiga tacklingar och brytningar och en assist), men enligt Premier League blev Aubameyang matchens hjälte. Man menade att forwarden löpte in på bra områden och gjorde sig lättillgänglig, även att han lyckades bygga upp spelet i offensiven.

Nicolas Pepe gjorde sin debut i matchen mot Newcastle. Han var riktigt bra och man såg direkt att det fanns kvalité på 24-åringen. Dock såg man ingen särskilt från han utom ett par dribblingar, men han kan säkert överraska oss i dagens match mot Burnley. Spännande!

Mesut Özil och Kolasinac verkar vara inkluderade i dagens match mot Burnley. Arsenal-tränaren Unai Emery sade på presskonferensen att de kanske medverkar efter att de missat första matchen på säsongen på grund av säkerhetsrisk. Man bedömer att Mesut Özil och Kolasinac har sina liv på spel efter de blev anfallna av två motorcyklister.

Unai Emery verkar ha en förkärlek till Matteo Guendouzi att han till och med väljer 20-åringen över Lucas Torreira i mittfältet. Matteo Guendouzi tyckte jag gjorde väldigt bra ifrån sig och var långt ifrån sig lik när han hade bollen på fötterna i matchen mot Newcastle. Sättet han bytte riktning med bollen, väldigt skickligt! Jag tror att Matteo GUendouzi kan bli något riktigt bra med tanke på att han har tränaren bakom sig och det gynnar ju naturligtvis hans självöftroende.

Speltips

Arsenal är väldigt svåra att slå på hemmaplan. Londonlaget förlorar sällan på hemmaplan mot svagare lag, eller snarare ”helt-ok”-lagen på hemmaplan.

Arsenal kommer med störst sannolikhet dominera i matchen med allt vad det innebär – skott, passningar och bollinnehav.

Det ska bli kul att se hur många mål som görs i matchen. Därför tror vi att det kommer göras mer än 2 mål i matchen till oddset 1.61 på Bet365