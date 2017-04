SM-final i hockey - Hitta bäst odds & speltips på match 7

Brynäs har egentligen inget att förlora, all press ligger på HV71. Det är dom som förväntas vinna och hemmafördelen har kanske inte varit just en fördel i finalen. Mer än hälften av matcherna har bortalaget vunnit. Men det är fortfarande stor skillnad när man spelar en sjunde avgörande final. Det råder inga tvivel om att HV kommer göra allt för att utnyttja hemmafördel så mycket det bara går. Även om de har en otrolig press på sina axlar tror vi att det inte kommer sätta några käppar i hjulet för smålänningarna.

Vi tror att den sjunde avgörande finalen kommer bli en målsnål historia. Det kommer vara mycket nerver och båda lagen kommer försöka undvika att göra några misstag och därför spela tight. HV's Filip Sandberg har fått sitt stora genombrott nu i slutspelet och förvänta er att han är en av de orädda spelarna som bara kommer gå in och köra.

*VIKTIGT MEDDELANDE - Sportal.se, i samarbete med bet365, erbjuder över 40 000evenemang via livestream varje år. Notera att de immateriella rättigheterna att sända sådanaevenemang via livestream vanligtvis ägs på landsnivå och därför, beroende på var du befinnerdig, kan det finnas vissa evenemang som du inte kan se på grund av sådana restriktioner.Innan du blir medlem hos bet365 och finansierar ditt konto för att se ett särskilt evenemangvia livestream, rekommenderas du att först kontrollera med bet365, med tanke på var dittland är beläget, att du är berättigad att se evenemanget i fråga. Kontaktuppgifter tillbet365 hittar du genom att klicka her, och sedan klicka på Tjänster i det övre högra hörnet av webbplatsen, för att därefter väljaKontakta oss.