Trolig laguppställning, Arsenal

Leno

Maitland-Niles - Mustafi - Koscielny - Kolasinac

Elneny - Xhaka - Guendouzi

Iwobi

Aubameyang - Lacazette

Skador: Danny Wellbeck, Henrikh Mikitharyan, Hector Bellerin, Rob Holding

Avstängningar: -

Trolig laguppställning, Manchester United

Romero

Young - Bailly - Jones - Dalot

Herrera - Perreira

Mata - Lingard - Sánchez

Lukaku

Skador: Marouane Fellaini, Chris Smalling (tveksam), Luke Shaw (sjukdom), Marcos Rojo, Marcus Rashford

Avstängningar: -

Match: Arsenal - Manchester United, FA-cupen

Datum & tid: Fredag 25 januari, 20:55

Arena: Emirates Stadium, London

Stream: Bet365

En match mellan två hungriga lag

Arsenal och Manchester United ligger 5:a respektive 6:a i Premier League för närvarande med lika många poäng. Idag ska de göra upp om att gå vidare från FA-cupens fjärde omgång, något som kan bli ett hett möte lagen emellan. United har inte förlorat mot Arsenal på deras tre senaste möten.

Hemmalaget Arsenal har haft en tung vinterform och tappat många poäng på grund av slarv i försvarspelet. I den föregående matchen hemmavann dock laget med 2-0 i Londonderbyt mot Chelsea, i en match där båda lagen haft en stapplande form på sistone. Nye tränaren för säsongen Emery behöver tid för att få träningen att sitta, trots en positiv form på höstsäsongen. Laget vill nu rycka upp dig från detta och varför inte börja mot ett formstarkt United med rejäl uppsving under den norske tränaren.

United kommer till denna matchen i London med en stark positivism under Solskjaer. Hela sju raka matcher har laget vunnit på lika många spelade under nye tränaren, en anda som inte ser ut att avta. I den förra matchen tog laget emot Brighton i Premier Leagie på Old Trafford och vann med 2-1 efter mål av Pogba och Rashford. Ska denna fina segersvit fortsätta även under kvällen?

Speltips & odds: Arsenal - Manchester United

Matchen under kvällen står mellan två lag som vill bevisa sig själva för omvärlden. Arsenal genom deras halvdassiga form, och United genom deras enorma uppsving under Solskjaer. Vi tror att detta möte kommer att avgöras på ren kvalité och det lag som gör minst misstag i försvaret kommer att vinna. Något som hemmalaget har visat sig okapabel till att minimera under säsongen.

Vi tror på en seger för United idag trots, säkerligen, stor rotation där flera spelare kommer att få chansen att visa att de vill spela för storklubben. En tajt match kommer att utspela sig idag på Emirates Stadium, men endast en vinnare.

Satsa på vinst för United idag med ett odds på 2.80 gånger pengarna som finns att hämta på Bet365.

Tips: Manchester United vinner

Odds: 2.80, Bet365 (odds hämtad 10:55 25/1)

