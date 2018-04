Live stream Sirius - Häcken

Denna allsvenska match på Studenternas IP väntas bli en riktigt spännande historia, och det är enkelt att streama den. Allt som krävs för att se Sirius - Häcken live är att skapa ett konto på CMore, och där köpa antingen ett abonnemang eller en matchbiljett till just denna match. Sedan är det bara att spärra upp ögonen och titta på matchen.

Match: Sirius - Häcken, Allsvenskan

Datum & tid: Onsdag den 18 april, kl. 19:00

Arena: Studenternas IP, Uppsala

Hemmapremiär för Sirius

Sirius kom sist i Svenska Cupens gruppspel, efter att inte ha lyckats vinna mot vare sig IFK Göteborg eller Superettanlagen Östers IF och Varbergs BoIS.



Uppsalalaget tippades sedan att tillhöra de sämre lagen i Allsvenskan 2018, men har sedan inlett säsongen över förväntan. I premiären blev det visserligen förlust borta mot Hammarby, men man plågades av att spela med en man mindre under halva matchen.



Den tänkta hemmapremiären mot GIF Sundsvall tvingades sedan skjutas upp, på grund av dåliga väderförhållanden. Därefter reste laget till Borås och fick med sig tre pinnar tack vare ett sent mål. Nu är det dags för klubben att äntligen ha sin första hemmamatch.



Besökarna är ett BK Häcken som vi inte riktigt vet vart vi har än, sedan klubben presterat ojämnt i inledningen av säsongen. Seger mot Kalmar följdes upp av förlust mot nykomlingarna Brommapojkarna. I den tredje omgången vann man sedan med 3-0 mot Dalkurd.

Trolig laguppställning, Sirius

Wicks

K. Larsson – Eishwold – Björkström – J. Arvidsson

C. Gustafsson – Ogbu – Razak

Vecchia – Maholli – Eddahri



Skador: Daniel Jarl, Elias Andersson, Karvan Ahmadi, Oscar Pehrsson

Avstängningar:

Trolig laguppställning, Häcken

Abrahamsson

J. Andersson – Wahlström – Lindgren – Arkivuo

Friberg – Lundberg – Faltsetas

N. Mohammed – Kamara – Paulinho



Skador: Christoffer Källqvist, Juhani Ojala

Avstängningar:

Speltips

Det är alltid svårt att tippa matcher i början av en säsong, men vi ser mer kvalitet i Häcken än hos Sirius. Häckens anfall tillhör Allsvenskans bästa, och en spelare som Paulinho kan straffa vilket lag som helst. Dessutom finns Moestafa El Kabir redo att bytas in om det skulle behövas.



Vi tror att göteborgarna gör sitt jobb, och att de får ta med sig alla tre poängen hem till Göteborg. Därför tippar vi den raka 2:an, till oddset 2.00 på Bet365.