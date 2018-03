Sverige besegrades av Chile under lördagen, sedan landslagsdebutanten Marcos Bolados skjutit in en retur i den 90:e minuten. På tisdag är det dags för ny match för Sverige – även för Chile som möter Danmark – och det är bara att ladda om batterierna.



Sverige är i Rumänien för att ta sig an sin andra landslagsmatch det här året. På andra sidan planen väntar ”Tricolorii”, som kommer från en 2-1-seger mot Israel i lördags.



Janne Andersson planerar att mönstra en helt ny startelva jämfört med matchen mot Chile, och de spelare som inte givits speltid ska nu få kliva ut på planen.

Match: Rumänien - Sverige

Datum & tid: Tisdag den 27 mars, kl. 20:30

Arena: Stadionul Ion Oblemenco, Craiova

Streama Rumänien - Sverige

Trolig startelva, Rumänien

Florin Nita

Romario Benzar – Nocusor Bancu – Dragos Grigore – Cristian Sapunaru

Razvan Marin – Ciprian Deac – Mihai Pintilii – Gheorghe Grozav

Constantin Budescu – Claudiu Keseru

Startelva, Sverige

Karl-Johan Johnsson

Johan Larsson – Pontus Jansson – Filip Helander – Ludwig Augustinsson

Jimmy Durmaz – Oscar Hiljemark – Alexander Fransson – Ken Sema

John Guidetti – Isaac Kiese Thelin

Tidigare möten

Rumänien och Sverige har genom historien ställts emot varandra 9 gånger, där Sverige har utgått med segern vid 5 tillfällen, där 2 matcher slutat oavgjort och där Rumänien vunnit en gång.



Den Rumänien-match som de flesta svenskar minns bäst är kvartsfinalen i VM 1994, då Sverige vann på straffar efter en fantastisk målvaktsinsats av Thomas Ravelli.

Testa dig själv i vårt quiz om svenska landslaget!

Speltips

Sverige kommer att spela en helt ny startelva jämfört med förra matchen, vilket innebär risk för brist på samspel. Förstaelvan spelade mot Chile i helgen, och nu är det dags för ”reserverna” att spela en match.



Men trots att dessa är spelarna som i dagsläget ligger utanför startelvan, ser vi ändå många minst sagt välbekanta namn, som spelat mycket under VM-kvalet. Janne Andersson har roterat en hel del genom kvalspelet, och Jimmy Durmaz, Oscar Hiljemark, Alexander Fransson och John Guidetti har alla haft perioder då de varit ordinarie. Även Isaac Kiese Thelin har spelat en hel del kvalminuter. Dessutom är Ludwig Augustinsson ordinarie vanligtvis, men vilades mot Chile på grund av skadeproblem.



Rumänien har inte de storspelare de en gång haft; Gheorghe Hagi har lagt av sedan länge och även Adrian Mutu och Crisitan Chivus dagar som fotbollsspelare är räknade. De nuvarande landslagsspelarna håller mestadels till i den inhemska ligan, även om det också går att finna klubbadresser i Tjeckien och i Turkiet.



Vi ser Sverige som det klart starkare laget av dessa två, och kan inte riktigt förstå spelbolagens oddssättning med Rumänien som favoriter. Sverige har bättre spelare och är antagligen mer taggade inför matchen, då de till skillnad från Rumänien har ett VM-spel att ladda upp för i sommar.



Motivation slår klass brukar man säga. Då borde motivation kombinerat med klass inte ha några problem att besegra ett halvmediokert Rumänien. Vi spelar den raka 2:an till oddset 3.00 på Bet365.