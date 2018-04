Live stream

Att streama matchen mellan Real Madrid och Juventus är mycket enkelt. För att se Champions League live är allt du behöver göra att skaffa ett konto på Viaplay, och därefter välja rätt paket. Det är tyvärr inte gratis, men det du får se är riktig kvalitetsfotboll.

Match: Real Madrid - Juventus, Champions League, kvartsfinal 2 av 2

Datum & tid: Onsdag den 11 april, kl. 20:45

Arena: Estadio Santiago Bernabéu, Madrid

Stream: Viaplay

Utskåpning senast

Det var Cristiano Ronaldo-show när lagen möttes i Turin förra veckan. Redan efter 3 minuter gav Ronaldo sitt Real Madrid ledningen, men han var inte färdig där.



Tjugo minuter in på andra halvleken slog högerbacken Dani Carvajal ett mycket bra inlägg in i straffområdet. Där väntade Cristiano Ronaldo, som cykelsparkade in bollen otagbart för Gianluigi Buffon, som inte kunde göra annat än att se bollen gå in i mål.



Samtidigt som Juventus var desperata efter att förbättra siffrorna, fortsatte Real Madrid att hota. Den alltid så pigge vänsterbacken Marcelo stack upp i en räd, och med hjälp av väggspel med Isco och Ronaldo – vem annars – kunde Marcelo stöta in 3-0 för Real.



Nu ska Juventus försöka vända på detta, och dessutom på bortaplan. Frågan är om ens de själva tror på det.

Trolig laguppställning, Real Madrid

K. Navas

Carvajal – Varane – J. Vallejo – Marcelo

Modric – Casemiro – Kroos

Isco

Benzema – C. Ronaldo



Skador: Nacho, Jesús Vallejo (tveksam)

Avstängningar: Sergio Ramos

Trolig laguppställning, Juventus

Buffon

De Sciglio – Benatia – Chiellini – A. Sandro

Pjanic – Khedira – Matuidi

D. Costa – Higuaín – Mandzukic



Skador: Federico Bernardeschi (tveksam), Andrea Barzagli (tveksam)

Avstängningar: Paulo Dybala, Rodrigo Bentancur

Speltips

Real Madrid kommer till matchen med rejäla problem på mittbackspositionen – Sergio Ramos är avstängd och ersättaren Nacho skadad. Det gör att fjärdemittbacken Jesús Vallejo behöver kliva in i denna match, och till råga på det har även Vallejo skadeproblem. Det är högst oklart om Vallejo kan spela matchen.



Skulle Vallejo avskrivas även han, är det den defensive mittfältaren Casemiro som väntas kliva ner som mittback. Oavsett vilket är Ramos frånvaro ett stort avbräck för Real, och att ta in en helt orutinerad mittback i en sådan här match kan komma att kosta.



Real leder dock med hela 3-0 sedan första mötet, och en så pass stor försvagning att man tappar denna ledning tror vi knappast att Vallejo/Casemiro skulle vara. Däremot ökar Juventus chanser att åtminstone göra ett mål.



Juventus kommer att kliva upp mycket i positionerna då de jagar tre mål, och mot ett försvagat Real-försvar tror vi att de får in minst ett mål åtminstone.



Dessutom kommer det att öppnas ytor för Real att anfalla på, och det lär inte en sådan som Ronaldo vara sen med att utnyttja.



Vi tror på mål åt bägge håll, och spelar BLGM (båda lag att göra mål) till oddset 1.61 gånger pengarna på Bet365.